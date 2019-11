Gruppo C UEFA EURO 2020: Ucraina, Olanda, Austria, Vincitore degli spareggi D (A)

Ucraina

Bilancio testa a testa

contro Olanda V0 P1 S1 GF1 GS4

contro Austria V1 P0 S1 GF4 GS4

Bilancio qualificazioni europee: P8 V6 P1 S0 GF17 GS4

Miglior marcatore delle qualificazioni: Roman Yaremchuk (4)

Miglior piazzamento agli Europei: fase a gironi (2012, 2016)

UEFA EURO 2016: fase a gironi

Commissario tecnico: Andriy Shevchenko

Leggenda del calcio, con l’AC Milan ha vinto la UEFA Champions League nel 2003 e il Pallone d’Oro nel 2004, ed è quinto nella classifica generale dei migliori marcatori in competizioni UEFA per club con 67 gol.

Giocatore chiave: Andriy Yarmolenko

Miglior marcatore dell’Ucraina con 36 gol (solo Shevchenko con 48 ne ha segnati di più nella classifica generale di sempre), Yarmolenko è pronto a riprendere da dove aveva interrotto dopo il rientro per un lungo infortunio.

Osservato speciale: Viktor Tsygankov

Il 21enne deve lottare per una maglia da titolare dato che sia Yarmolenko che Marlos possono adattarsi a giocare nel suo ruolo preferito di esterno destro.

Lo sapevi?

L’Ucraina si è qualificata per la prima volta direttamente per un EURO; era riuscita a qualificarsi a una fase finale nel 2012 in quanto co-organizzatori e nel 2016 dopo la vittoria negli spareggi sulla Slovenia.

Olanda

Bilancio testa a testa

contro Ucraina V1 P1 S0 GF4 GS1

contro Austria V9 P4 S6 GF36 GS24

Bilancio Gruppo C: G8 V6 P1 S1 GF24 GS7

Capocannoniere nelle Qualificazioni: Georginio Wijnaldum (8)

Migliori piazzamento a UEFA EURO: vittoria (1988)

UEFA EURO 2016: non si è qualificata

Commissario tecnico: Ronald Koeman

Vincitore di EURO '88 in una carriera ricca di successi, Koeman ha rilanciato l’Olanda da quando nel febbraio 2018 è stato scelto per la panchina degli Orange.

Giocatore chiave: Memphis Depay

Gli Orange hanno tante scelte in avanti ma gran parte del peso offensivo ricade sulle spalle del possente attaccante del Lyon, corridore instancabile dal destro vellutato.

Osservato speciale: Donny van de Beek

Prototipo del centrocampista dell’Ajax, giovane (22 anni), ottima tecnica, visione di gioco, capacità di giocare tra le linee, e con un’incredibile tempismo negli inserimenti in area.

Lo sapevi?

L’Olanda non si è qualificata a UEFA EURO 2016 e alla Coppa del Mondo FIFA 2018. Questa è stata la striscia più lunga senza una qualificazione a una fase finale dalla metà degli anni ’80, quando poi gli olandesi sono rientrati in grande stile vincendo l’Europeo del 19

AUSTRIA

Bilancio testa a testa

contro Ucraina V1 P0 S1 GF4 GS4

contro Olanda V6 P4 S9 GF24 GS36

Record Gruppo G: G10 V6 P1 S3 GF19 GS9

Capocannoniere Qualifiazioni: Marko Arnautović (6)

Miglior piazzamento UEFA EURO: fase a gironi (2008, 2016)

UEFA EURO 2016: fase a gironi

Commissario tecnico: Franco Foda

Due presenze con la Germania Ovest, Foda ha trascorso gran parte della sua carriera da allenatore allo Sturm Graz, vincendo il campionato e la coppa. Ct dell’Austria dall’inizio del 2018.

Giocatore chiave: Marko Arnautović

L'Austria ha avuto difficoltà a superare le difese avversarie negli ultimi due anni, ma Arnautović, che gioca in Cina, è un attaccante di sicura affidabilità.

Osservato speciale: Konrad Laimer

Un giovane talento versatile del RB Leipzig, le cui qualità possono far comodo a Foda. Un motorino al centro del campo, pericoloso in fascia e roccioso in difesa.

Lo sapevi?

Sono passati quasi 30 anni dall’ultima vittoria dell’Austria nella fase finale di un grande torneo, il successo per 2-1 contro gli Stati Uniti alla Coppa del Mondo 1990.

Il Gruppo C sarà completato dalla Romania (se vincerà lo spareggio del Percorso A) o dai vincitori dello spareggio Percorso D (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo o Bielorussia)