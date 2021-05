UEFA EURO 2020, Gruppo B: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia

Danimarca (guarda il calendario)

Bilancio scontri diretti

contro Finlandia V39 P9 S11 GF154 GS58

contro Belgio V6 P3 S4 GF23 GS21

contro Russia V1 P1 S9 GF10 GS32

Bilancio Gruppo D: P8 V4 P4 S0 GF23 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Christian Eriksen (5)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1992)

UEFA EURO 2016: non qualificata

Highlights: Danimarca - Svizzera 1-0

Commissario tecnico: Kasper Hjulmand

L'ex allenatore del Nordsjælland doveva prendere il posto di Åge Hareide dopo la fase finale ma è comunque subentrato in panchina a luglio 2020.

Giocatore chiave: Christian Eriksen

A un passo dalle 100 presenze, il 28enne è tra i migliori centrocampisti offensivi del mondo e, oltre a essere molto tecnico, detta i tempi nel centrocampo della Danimarca.

Osservato speciale: Andreas Skov Olsen

L'attaccante del Bologna ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 179 minuti per la Danimarca in cinque presenze.

Lo sapevi?

La Danimarca non si era qualificata a EURO ’92 ma è stata ripescata a dieci giorni dall’inizio del torneo dopo l’esclusione della Jugoslavia.

Finlandia (guarda il calendario)

Bilancio scontri diretti

contro Belgio V4 P4 S3 GF19 GS20

contro Russia V1 P5 S12 GF13 GS55

contro Danimarca V11 P9 S39 GF58 GS154

Bilancio Gruppo J: G10 V6 P0 S4 GF16 GS10

Miglior marcatore delle qualificazioni: Teemu Pukki (10)

Miglior piazzamento UEFA EURO: nessuno

UEFA EURO 2016: non si è qualificata

Guarda la festa della Finlandia negli spogliatoi

Commissario tecnico: Markku Kanerva

Cinque volte campione finlandese con l’HJK, Kanerva ha trascorso 12 anni con la nazionale U21 e come assistente della nazionale maggiore prima di prenderne le redini nel 2016.

Reazione al sorteggio: “Sono felice di sfidare Belgio, Danimarca e Russia nel Gruppo B. Le trasferte a Copenhagen e San Pietroburgo saranno perfette per i nostri tifosi”.

Giocatore chiave: Teemu Pukki

Da tempo considerato un giocatore dal grande fiuto del gol, Pukki ha cambiato marcia dal suo approdo al Norwich nel 2018. I suoi gol hanno contribuito al recente successo della Finlandia.

Osservato speciale: Fredrik Jensen

L’ala 22enne dell’Augsburg è esploso con la nazionale maggiore, dimostrando di essere spietato in fase realizzativa.

Lo sapevi?

Prima della qualificazione della Finlandia, 33 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA avevano precedentemente partecipato alla fase finale di EURO.

Belgio (guarda il calendario)

Bilancio scontri diretti

contro Russia V6 DP2 S4 GF21 GS17

contro Danimarca V4 PD3 S6 GF21 GS23

contro Finlandia V3 P4 S4 GF20 GS19

Bilancio Gruppo I: G10 V10 P0 S0 GF40 GS3

Miglior marcatore delle qualificazioni: Romelu Lukaku (7)

Miglior piazzamento UEFA EURO: secondo posto (1980)

UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta 3-1 contro il Galles

Highlights: Russia - Belgio 1-4

Commissario tecnico: Roberto Martínez

Ex centrocampista spagnolo che ha giocato prevalentemente in Inghilterra, Martínez allena il Belgio dal 2016.

Reazione al sorteggio: “Non c’è mai stato un torneo in cui si potevano affrontare due squadre ospitanti, sarà dura. Potremmo doverne affrontare quattro o cinque per arrivare in finale e questo rende il torneo unico”.

Giocatore chiave: Kevin De Bruyne

Eletto Centrocampista della Stagione di UEFA Champions League nel 2019/20, De Bruyne ha segnato quattro gol e fatto sette assist in appena sei partite di qualificazione EURO. Il pilastro della formazione di Roberto Martìnez ha confezionato inoltre 20 assist in Premier League col Manchester City nel 2019/20, eguagliando il record di Thierry Henry in campionato.

Osservato speciale: Youri Tielemans

Il versatile centrocampista del Leicester, 22 anni, possiede un formidabile tiro dalla distanza ed è molto abile nella distribuzione di palla.

Lo sapevi?

I Diavoli Rossi sono al primo posto dell’attuale ranking FIFA per nazionali.

Russia (guarda il calendario)

Bilancio scontri diretti

contro Belgio V4 P2 S6 GF17 GS21

contro Danimarca V9 P1 S1 GF32 GS10

contro Finlandia V12 P5 S1 GF55 GS13

Bilancio Gruppo I: G10 V8 P0 S2 GF33 GS8

Miglior marcatore delle qualificazioni: Artem Dzyuba (9)

Miglior piazzamento agli Europei: campione (nel 1960 come URSS), semifinale (2008)

UEFA EURO 2016: fase a gironi

Highlights: Russia - Cipro 1-0

Commissario tecnico: Stanislav Cherchesov

L’ex portiere dello Spartak Moskva e della Russia è entrato in carica nell’estate del 2016 e dopo due anni di alterne fortune nelle amichevoli ha portato la squadra fino ai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2018.

Reazione al sorteggio: “Il Belgio è il favorito sulla carta, non a caso ha sempre vinto nelle qualificazioni. La Danimarca ha sempre avuto ottimi giocatori, mentre la Finlandia è cresciuta e si è qualificata con una certa facilità”. ”

Giocatore chiave: Artem Dzyuba

Il possente centravante dello Zenit - alto 1,96 - è il capitano nonché attuale capocannoniere con 21 gol.

Osservato speciale: Aleksandr Sobolev

Il 23enne ha esordito e segnato il suo primo gol con la nazionale nella sconfitta per 2-1 contro la Svezia dell'ottobre 2020. Con Dzyuba 32enne, il possente attaccante dello Spartak Moskva è considerato da molti come il suo erede naturale.

Lo sapevi?

La Russia non vince una partita di una fase finale EURO da cinque gare; l’ultima vittoria risale al 4-1 sulla Repubblica Ceca nella gara d’apertura di UEFA EURO 2012.