Scopri come e dove guardare il sorteggio di UEFA EURO 2020 nel luogo dove sei tu.

Il sorteggio sarà trasmesso o in diretta o in differita dalle emittenti nella lista sottostante. Sarà trasmesso anche su UEFA.com e UEFA.tv in alcuni luoghi.

Si prega di controllare le scalette delle emittenti per ulteriori dettagli.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Sorteggio UEFA EURO 2020: Come funziona

Albania: RTSH, DigitAlb

Armenia: Armenia TV

Australia: Optus

Austria: ORF

Azerbaijan: AzTV, Ictimai TV

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia ed Erzegovina: Sport Klub

Brasile: Grupo Globo

Bulgaria: Bulgarian National TV, Nova Broadcasting Group

Cambodia: CTN

Canada: TSN, TVA SPORTS

Caraibi: ESPN

PR China: CCTV, iQIYI Sports

Costa Rica: SKY

Croazia: Sport Klub

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: Ceska televize

Danimarca: DR, TV3 SPORT

Repubblica Domenicana: SKY

El Salvador: SKY

Estonia: ERR

Isole Fiji : Fijian Broadcasting Corporation

Finlandia: Yle

Francia: M6, TF1

Georgia: Georgian Public Broadcaster

Germania: DasErste / ARD, Sky Germany

Grecia: Antenna TV

Guatemala: SKY

Honduras: SKY

Hong Kong SAR: PCCW

Ungheria: MTVA

Islanda: Stöð 2 Sport

India: Sony Six

Indonesia: Mola TV, RCTI

Israele: Charlton

Italia: Rai, SKY ITALIA

Giappone: WOWOW

Kosovo: RTK, DigitAlb

Lettonia: TVPlay Sports

Lithuania: LNK

Macau SAR: TDM

Macedonia del Nord: Sport Klub

Malesia: ASTRO

Malta: PBS

MENA: beIN Sports

Messico: SKY

Moldavia: GMG

Montenegro: Sport Klub

Olanda: NOS

Nicaragua: SKY

Norvegia: NRK, TV 2 Norway

Panama: SKY

Pan South America ex Brasil: DIRECTV

Polonia: TVP

Portogallo: SPORT TV

Repubblica d’Irlanda: RTÉ

Romania: PROTV

Russia: MATCH TV

Serbia: Sport Klub

Slovacchia: Radio and Television of Slovakia

Slovenia: Sport Klub

Spagna: MEDIASET SPAIN

Africa Sub-Sahariana (tranne Sud Africa): StarTimes

Africa Sub-Sahariana: SuperSport

Svezia: SVT

Svizzera: SRF, RTS, RSI

Taiwan/Chinese Taipei: ELEVEN SPORTS

Turchia: TRT

UK: BBC

Ucraina: MGU

Stati Uniti: ESPN, Univision Communications

Vietnam: Vietnam Television

Worldwide-Inflight: Sport 24

Tutte le informazioni previo accordo raggiunto tra UEFA e le emittenti singole.