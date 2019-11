In vendita i biglietti di EURO 2020 ai tifosi delle squadre qualificate

I tifosi delle 20 squadre qualificate a UEFA EURO 2020 potranno richiedere i biglietti per assistere alle partite delle proprie nazionali non appena i tagliandi saranno messi in vendita esclusivamente su EURO2020.com a partire dalle ore 14:00 CET di mercoledì 4 dicembre.

Oltre la metà dei biglietti disponibili per tutte le partite sarà nella categoria di prezzo più economica. Le partite della fase a gironi partiranno da 30 euro in città come Baku, Bucarest e Budapest, per arrivare a 50 euro nelle altre città ospitanti.

I biglietti per i tifosi delle squadre partecipanti

Fase a gironi: Copenaghen (14.000 biglietti riservati ai i tifosi delle squadre partecipanti)

Fase a gironi: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublino, Glasgow e San Pietroburgo (20.000 biglietti)

Fase a gironi: Monaco di Baviera, Roma (24.000)

Fase a gironi: Londra (28.000)

Ottavi di finale: Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow e Londra (12.000)

Quarti di finale: Baku, Monaco di Baviera, Roma e San Pietroburgo (12.000)

Semifinali: Londra (24.000)

Finale: Londra (26.000)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights UEFA EURO 2020: le città ospitanti

I tifosi potranno fare domanda per i biglietti fino alle 14:00 CET di mercoledì 18 dicembre.

I tifosi delle quattro squadre vincitrici degli spareggi potranno richiedere i biglietti poco dopo la fine dei doppi confronti prevista per il 31 marzo 2020.

Quest’ultima fase di vendita segue quella riservata al pubblico generico dell’estate 2019, quando sono state ricevute 19,3 milioni di richieste per gli 1,5 milioni di biglietti disponibili. I biglietti per UEFA EURO 2020 sono complessivamente oltre 3 milioni, di cui l'82% è stato destinato ai tifosi.

Ciascuna federazione partecipante ha delle proprie condizioni per richiedere i tagliandi. I tifosi potranno candidarsi per i biglietti della fase a gironi o per i biglietti ‘Follow my Team’ che permettono di assistere a una partita della fase a eliminazione diretta della propria squadra indipendentemente dalla città in cui si giocherà la gara. Se la propria squadra sarà eliminata prima della partita, i tifosi verranno rimborsati.

Nelle partite in cui la domanda supera l'offerta, i biglietti verranno assegnati in base a procedure stabilite da ciascuna federazione. Entro la fine di gennaio 2020, tutti coloro che hanno fatto richiesta per i biglietti saranno informati dell'esito.

Continuando la strategia Fans First di UEFA EURO 2020 lanciata a maggio 2019, i tifosi delle squadre qualificate potranno richiedere i biglietti Fans First per le semifinali e la finale rispettivamente ad appena 85 euro e 95 euro. I tagliandi Fans First saranno venduti come biglietti con riserva, e i tifosi saranno rimborsati se la loro squadra verrà eliminata prima della semifinale o della finale.

Più biglietti a disposizione per il pubblico generico

I tifosi che non rientrano nei criteri stabiliti dalle proprie federazioni di appartenenza oppure che non seguono una squadra specifica, sono invitati a prendere nuovamente parte all'assegnazione dei tagliandi tramite estrazione pubblica su EURO2020.com/tickets; la prossima tranche di biglietti sarà disponibile su questo sito a partire dalle 14:00 CET del 4 dicembre.

I richiedenti non selezionati possono essere invitati (in base alla loro classifica nel sorteggio) ad acquistare in una fase successiva i biglietti tornati disponibili (per via del mancato pagamento o in caso di restituzione dei tagliandi).

I biglietti accessibili per i tifosi che richiedono posti con accesso facilitato, così come per coloro che utilizzano una sedia a rotelle, saranno venduti allo stesso prezzo dei biglietti della categoria di prezzo più basso (3), indipendentemente dalla posizione del posto a sedere.

Per informazioni su i pacchetti ufficiali hospitality in vendita, visita EURO2020.com/hospitality

Una brochure dettagliata sui biglietti è disponibile a questo indirizzo.