Biglietti EURO 2020: chiusa la vendita dedicata ai tifosi delle nazionali qualificate

Si è chiusa per i tifosi delle 20 nazionali qualificate la finestra per richiedere i biglietti per le partite della propria squadra a UEFA EURO 2020, così come il periodo dedicato ai tifosi che non seguono una specifica squadra.

Quest’ultima tornata di vendite ha seguito quella dedicata al pubblico generico dell’estate 2019, quando sono arrivate ben 19,3 milioni di richieste a fronte di 1,5 milioni di biglietti disponibili. Complessivamente per UEFA EURO 2020 sono stati messi a disposizione oltre 3 milioni di biglietti, con l’82% dei quali destinati ai tifosi.

Per tutte le partite in cui la domanda supera l'offerta, i biglietti dedicati i tifosi delle 20 squadre qualificate saranno assegnati secondo regole stabilite da ciascuna federazione nazionale. Tutti coloro che hanno fatto domanda per i biglietti saranno informati dell'esito della procedura al più tardi entro la fine di gennaio 2020.

Tutti coloro la cui richiesta per l’estrazione pubblica non è andata a buon fine, potranno essere invitati (in base alla classifica nel sorteggio) ad acquistare eventuali biglietti disponibili (a causa di pagamenti non andati a buon fine o in caso di biglietti tornati indietro) in una fase successiva.

I tifosi delle quattro squadre vincitrici degli spareggi, potranno richiedere i biglietti poco dopo la conclusione di queste sfide prevista per il 31 marzo 2020.

Per informazioni su i pacchetti ufficiali hospitality in vendita, visita EURO2020.com/hospitality

Una brochure dettagliata sui biglietti è disponibile a questo indirizzo.