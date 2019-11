Sorteggio di UEFA EURO 2020: precedenti e statistiche

contro Croazia V0 P0 S5 GF2 GS9

contro Inghilterra V4 P4 S10 GF27 GS58

contro Finlandia V8 P2 S1 GF24 GS11

contro Francia V9 D2 S12 GF40 GS39

contro Germania V9 P6 S26 GF57 GS91

contro Italia V12 P8 S16 GF55 GS47

contro Olanda V6 P4 S9 GF24 GS36

contro Polonia V4 P2 S5 GF20 GS20

contro Spagna V4 P3 S9 GF22 GS43

contro Svizzera V25 P5 S12 GF105 GS60

contro Ucraina V1 P0 S1 GF4 GS4

contro Galles V5 P2 S3 GF13 GS9

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights

Romelu Lukaku: All of his European Qualifiers goals