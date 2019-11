Confermate le fasce del sorteggio per la fase a gironi di UEFA EURO

Sono state definite le fasce del sorteggio del 30 novembre a Bucarest, in Romania, per la fase a gironi di UEFA EURO 2020.

TUTTO QUELLO DA SAPERE SUL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI

Prima fascia

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina

Seconda fascia

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)



Perché Danimarca, Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Russia e Spagna sanno già in quale girone sono

Terza fascia

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Quarta fascia

Galles

Finlandia

Vincitrice spareggio Percorso A

Vincitrice spareggio Percorso B

Vincitrice spareggio Percorso C

Vincitrice spareggio Percorso D



Come sono determinate le fasce

L’appartenenza a una fascia si basa sulla classifica generale delle qualificazioni europee che a sua volta è determinata dai seguenti criteri (non vengono considerati i risultati contro le squadre seste in classifica):

a) posizione finale nel girone

b) punti

c) differenza gol

d) gol segnati

e) gol segnati in trasferta

f) numero di vittorie

g) numero di vittorie in trasferta

h) meno punti disciplinari complessivi (3 punti a cartellino rosso compreso quello per la seconda ammonizione, 1 punto a cartellino giallo per un giocatore in una partita)

i) posizione nella classifica generale della UEFA Nations League