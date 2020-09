I 101 gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando

Il fuoriclasse del Portogallo Cristiano Ronaldo è diventato il secondo calciatore a superare i 100 gol in nazionale. UEFA.com passa in rassegna le sue 165 gare in nazionale per coprire come ha raggiunto questo ragguardevole traguardo.

Quando sono stati realizzati i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale?

Ronaldo ha segnato 30 dei suoi 99 gol dopo il 76' @Getty Images

La media gol di Ronaldo con la sua nazionale non si discosta molto da quella in UEFA Champions League, dove è più pericoloso dopo l’intervallo come con la nazionale. Col Portogallo stranamente non ha un buon feeling col gol tra l’11’ e il 20’ ma si scatena tra il 76’ e il fischio finale.

1-10 minuti: 10 (3 rigori)

11-20 minuti: 2

21-30 minuti: 14 (3)

31-40 minuti: 9 (2)

41-fine primo tempo: 6

PRIMO TEMPO: 41

46-55 minuti: 8

56-65 minuti: 14

66-75 minuti: 8 (1)

76-85 minuti: 18 (2)

86-fine partita: 12

SECONDO TEMPO: 60

Come ha segnato Cristiano Ronaldo i suoi gol in nazionale?

Gli ultimi 14 gol di Ronaldo in nazionale sono stati segnati di destro @Getty Images

Il piede destro di Ronaldo è l’arma letale più potente nel calcio per nazionali; i suoi ultimi 16 gol col Portogallo sono stati tutti segnati di destro, ed è di poco più letale con la testa che non col sinistro. Punizioni e rigori rappresentano circa un quinto dei suoi 101 gol in nazionale.

Sinistro: 22

Destro: 55

Testa: 24



Punizioni: 10

Gol su azione: 80

Rigori: 11

Contro quali squadre Ronaldo ha segnato in nazionale?

I due gol alla Svezia sono state le reti che l'hanno portato a 101 gol, e sono state le numero sei e sette segnate agli svedesi, eguagliando così il record di più gol a una nazione che prima apparteneva alla Lituania. Ronaldo ha giocato complessivamente 15 partite contro le cinque grandi nazioni europee (2 partite contro l’Inghilterra, 3 contro la Francia, 3 contro la Germania, 2 contro l’Italia e 5 contro la Spagna) ma è andato in gol solo contro la Spagna quando ha realizzato un’indimenticabile tripletta nella Coppa del Mondo 2018.

Andorra: 5

Argentina: 1

Armenia: 5

Azerbaigian: 2

Belgio: 3

Bosnia: 2

Camerun: 2

Croazia: 1

Cipro: 2

Repubblica Ceca: 2

Danimarca: 3

Ecuador: 1

Egitto: 2

Estonia: 4

Isole Faroe: 4

Finlandia: 1

Ghana: 1

Grecia: 1

Ungheria: 4

Islanda: 1

Iran: 1

Kazakistan: 2

Lettonia: 5

Lituania: 7

Lussemburgo: 5

Marocco: 1

Olanda: 4

Nuova Zelanda: 1

Irlanda del Nord: 3

Corea del Nord: 1

Panama: 1

Polonia: 1

Russia: 3

Arabia Saudita: 2

Serbia: 1

Slovacchia: 1

Spagna: 3

Svezia: 7

Svizzera: 3

Ucraina: 1

Galles: 1

Chi ha fatto più assist a Cristiano Ronaldo nei suoi gol in nazionale?

João Moutinho ha fatto otto assist a CR7 in nazionale UEFA via Getty Images

In quanto ad assist, con otto a testa, Ricardo Quaresma e João Moutinho sono quelli che ne hanno fatti di più a Ronaldo.

André Gomes: 1

André Silva: 1

Bernardo Silva: 6

Fábio Coentrão: 2

Deco: 5

Diogo Jota: 1

Gelson Martins: 1

Gonçalo Guedes: 2

Gonçalo Paciênca: 1

Hugo Almeida: 1

Hugo Viana: 1

João Mário: 4

João Moutinho: 8

Joåo Pereira: 3

João Félix: 1

José Fonte: 1

Luís Figo: 3

Miguel Veloso: 2

Nani: 6

Pauleta: 1

Pepe: 1

Ricardo Quaresma: 8

Raphaël Guerreiro: 2

Raul Meireiles: Meireles: 1

Ricardo Carvalho: 1

Silvestre Varela: 1

Simão Sabrosa: 1

William Carvalho: 1

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale

1. 12/06/04: fase a gironi EURO S1-2 contro Grecia (n), 93° minuto - colpo di testa (assist: Luís Figo)

2. 30/06/04: semifinali EURO contro V2-1 Olanda (n), 26° minuto - colpo di testa ( Deco)

3. 04/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Lettonia (a), 57° minuto - piede sinistro

4. 08/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V4-0 contro Estonia (h), 76° minuto - colpo di testa (Deco)

5. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 39° minuto - piede sinistro (Pauleta)

6. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 69° minuto - piede destro

7. 17/11/04: qualificazioni Coppa del Mondo V5-0 contro Lussemburgo (a), 28° minuto - colpo di testa (Deco)

8. 04/06/05: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Slovacchia (h), 42° minuto - calcio di punizione piede destro

9. 08/06 / 05: qualificazioni Coppa del Mondo V1-0 contro Estonia (a), 32° minuto - colpo di testa (Figo)

10. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 30° minuto - colpo di testa (Figo)

11. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 84° minuto - piede sinistro (Hugo Viana)

12. 17/06/06: fase a gironi Coppa del Mondo V2-0 contro Iran (n), 80° minuto - rigore piede destro

13. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 24° minuto - piede sinistro (Deco)

14. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 63° minuto - colpo di testa (Simão Sabrosa)

15. 15/11/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Kazakistan (h), 30° minuto - piede destro

16. 24/03/07: qualificazioni EURO V 4-0 contro Belgio (h), 55° minuto - colpo di testa (Ricardo Quaresma)

17. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 75° minuto - piede sinistro

18. 22/08/07: qualificazioni EURO P1-1 contro Armenia (a), 37° minuto - piede sinistro

19. 08/09/07: qualificazioni EURO P2-2 contro Polonia (h), 73° minuto - piede destro (Quaresma)

20. 17/10/07: qualificazioni EURO V2-1 contro Kazakistan (a), 91° minuto - piede sinistro (Nani)

21. 11/06/08: fase a gironi EURO V3-1 contro Repubblica Ceca (n), 63° minuto - piede destro (Deco)

22. 11/02/09: amichevole contro V1-0 Finlandia (h), 78° minuto - rigore piede destro

23. 21/06/10: fase a gironi Coppa del Mondo V7-0 contro Corea del Nord (n), 87° minuto - piede destro (Nani)

24 08/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Danimarca (h), 85° minuto - piede sinistro (Nani)

25. 12/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Islanda (n), 3° minuto - punizione di destro

26. 09/02/11: amichevole S1-2 contro Argentina (a), 20° minuto - piede destro (João Pereira)

27. 10/08/11: amichevole V5-0 contro Lussemburgo (h), 43° minuto - calcio di punizione piede destro

28. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 35° minuto - rigore piede destro

29. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 85° minuto - piede sinistro (Nani)

30. 11/10/11: qualificazioni EURO S2-1 contro Danimarca (a), 92° minuto - punizione piede destro

31. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia-Erzegovina (h), 8° minuto - calcio di punizione piede destro

32. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia ed Erzegovina (h), 53° minuto - piede sinistro (João Moutinho)

33. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 28° minuto - piede destro (João Pereira)

34. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 74° minuto - piede destro (Nani)

35. 21/06/12: quarti di finale EURO V1-0 contro Repubblica Ceca (n ), 79° minuto - colpo di testa (Moutinho)

36. 15/08/12: amichevole V2-0 contro Panama (h), 51° minuto - piede destro (Raul Meireles)

37. 07/09/2012: qualificazioni Coppa del Mondo V2-1 contro Lussemburgo (a), 28° minuto - piede destro (Moutinho)

38. 02/06/13: amichevole S3-2 contro Ecuador (h), 23° minuto - piede destro (Fábio Coentrão)

39. 06/10/13: amichevole V 1-0 contro Croazia (n), 36° minuto - piede sinistro (Silvestre Varela)

40. 14/08/13: amichevole P1-1 contro Olanda (h), 87° minuto - piede sinistro (Pepe)

41. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 68° minuto - colpo di testa (Moutinho)

42. 06 / 13/09: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 77° minuto - colpo di testa (Coentrão)

43. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 83° minuto - punizione di destro

44. 15/11/13: spareggi Coppa del Mondo V1-0 contro Svezia (h), 82 ° minuto - colpo di testa (Miguel Veloso)

45. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 50° minuto - piede sinistro ( Moutinho)

46. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 77° minuto - piede sinistro (Hugo Almeida)

47. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 79° minuto - piede destro (Moutinho)

48. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun (h), 21° minuto - piede destro (João Pereira)

49. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun ( h), 83° minuto - (Miguel Veloso)

50. 26/06/14: fase a gironi Coppa del Mondo V2-1 contro Ghana (n), 80° minuto - piede sinistro (Moutinho)

51. 14/10/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Danimarca (a ), 95° minuto - colpo di testa (Moutinho)

52. 14/11/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Armenia (h), 72° minuto - piede destro (Nani)

53. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 29° minuto - rigore piede destro

54. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 55° minuto - piede destro (Ricardo Carvalho)

55. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 58° minuto - piede destro

56. 29/03/16: amichevole V2-1 contro Belgio (h), 40° minuto - colpo di testa (João Mário)

57. 08/06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 36° minuto - colpo di testa (Quaresma)

58. 08 / 06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 45° minuto - piede destro (João Mário)

59. 22/06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 50° minuto - piede destro (João Mário)

60. 22 / 06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 62° minuto - colpo di testa (Quaresma)

61. 06/07/16: semifinali EURO V2-0 contro Galles (n), 50° minuto - colpo di testa (Raphaël Guerreiro)

62. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 2° minuto - piede sinistro

63. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 4° minuto - colpo di testa (Quaresma)

64. 07/16/10: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 47° minuto - piede destro (André Gomes)

65. 07/10/16: qualificazione Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 68° minuto - piede sinistro (José Fonte)

66. 10/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Isole Faroe (a), 65° minuto - piede sinistro (João Mário)

67. 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 28° minuto - rigore piede destro

68 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 85° minuto - piede destro (Quaresma)

69. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 36° minuto - piede sinistro (André Silva)

70. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 65° minuto - punizione piede destro

71. 28/03/17: amichevole S2-3 contro Svezia (h), 18° minuto - piede destro (Gelson Martins)

72. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 41° minuto - colpo di testa

73. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 63° minuto - colpo di testa

74. 21/06/17: Confederations Cup V1-0 contro Russia (n), 8° minuto - colpo di testa (Guerreiro)

75. 24/06/17: Confederations Cup V4-0 contro Nuova Zelanda (n), 33° minuto - rigore piede destro

76. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 3° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

77. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V 5-1 contro Isole Faroe (h), 29° minuto - rigore piede destro

78. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 64° minuto - piede sinistro (William Carvalho)

79. 07/10/17: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Andorra (a), 63° minuto - piede sinistro

80. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 92° minuto - colpo di testa (Quaresma)

81. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 94° minuto - colpo di testa (Quaresma)

82. 15 / 18/06: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 4° minuto - rigore piede destro

83. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 44° minuto - piede sinistro (Gonçalo Guedes)

84. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 88° minuto - punizione piede destro

85. 20/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo V1-0 contro Marocco, 4° minuto - colpo di testa (Moutinho)

86. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 25° minuto - calcio di punizione piede destro

87. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 88° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

88. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 90° minuto - piede destro (Gonçalo Guedes)

89. 07/09/19: qualificazioni EURO V4-2 contro Serbia (a), 80° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

90. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 7° minuto - rigore piede destro



91. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 62° minuto - piede destro

92. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 65° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

93. 10 / 19/09: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 76° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

94. 11/10/19: qualificazioni EURO V3-0 contro Lussemburgo (h), 65° minuto - piede destro

95. 14/10/19: qualificazioni EURO S2-1 contro Ucraina (a), 72° minuto - rigore piede destro

96. 14/11/19: qualificazioni EURO V6-0 contro Lituania (h), 7° minuto - rigore piede destro

97. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V 6-0 Lituania (h), 22° minuto - piede destro (Gonçalo Paciência)

98. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V6-0 Lituania (h), 65° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

99. 17/11/19: qualificazioni EURO V2-0 contro Lussemburgo (a), 86° minuto - piede destro (Diogo Jota)

100. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 - Svezia (t) 45' – punizione di destro

101. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 - Svezia (t) 72' – destro (João Félix)