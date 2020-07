Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando

Il fuoriclasse del Portogallo Cristiano Ronaldo è a un solo gol dal diventare il secondo giocatore della storia a raggiungere il traguardo delle 100 reti segnate in nazionale. UEFA.com passa in rassegna le sue 164 gare in nazionale per coprire come ha raggiunto questo ragguardevole traguardo.

Quando sono stati realizzati i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale?

La media gol di Ronaldo con la sua nazionale non si discosta molto da quella in UEFA Champions League, dove è più pericoloso dopo l’intervallo come con la nazionale. Col Portogallo stranamente non ha un buon feeling col gol tra l’11’ e il 20’ ma si scatena tra il 76’ e il fischio finale.

1-10 minuti: 10 (3 rigori)

11-20 minuti: 2

21-30 minuti: 14 (3)

31-40 minuti: 9 (2)

41-fine primo tempo: 5

PRIMO TEMPO: 40

46-55 minuti: 8

56-65 minuti: 14

66-75 minuti: 7 (1)

76-85 minuti: 18 (2)

86-fine partita: 12

SECONDO TEMPO: 59

Come ha segnato Cristiano Ronaldo i suoi gol in nazionale?

Il piede destro di Ronaldo è l’arma letale più potente nel calcio per nazionali; i suoi ultimi 14 gol col Portogallo sono stati tutti segnati di destro, ed è di poco più letale con la testa che non col sinistro. Punizioni e rigori rappresentano circa un quinto dei suoi 99 gol in nazionale.

Sinistro: 22

Destro: 53

Testa: 24



Punizioni: 9

Gol su azione: 79

Rigori: 11

Contro quali squadre Ronaldo ha segnato in nazionale?

Le due triplette di Ronaldo con la Lituania hanno reso i lituani il bersaglio preferito in nazionale dell’asso portoghese; alla nazionale dei Paesi Baltici ha infatti segnato ben sette gol mentre non più di cinque alle seconde nazionali più perforate. Ronaldo ha giocato complessivamente 15 partite contro le cinque grandi nazioni europee (2 partite contro l’Inghilterra, 3 contro la Francia, 3 contro la Germania, 2 contro l’Italia e 5 contro la Spagna) ma è andato in gol solo contro la Spagna quando ha realizzato un’indimenticabile tripletta nella Coppa del Mondo 2018.

Andorra: 5

Argentina: 1

Armenia: 5

Azerbaigian: 2

Belgio: 3

Bosnia: 2

Camerun: 2

Croazia: 1

Cipro: 2

Repubblica Ceca: 2

Danimarca: 3

Ecuador: 1

Egitto: 2

Estonia: 4

Isole Faroe: 4

Finlandia: 1

Ghana: 1

Grecia: 1

Ungheria: 4

Islanda: 1

Iran: 1

Kazakistan: 2

Lettonia: 5

Lituania: 7

Lussemburgo: 5

Marocco: 1

Olanda: 4

Nuova Zelanda: 1

Irlanda del Nord: 3

Corea del Nord: 1

Panama: 1

Polonia: 1

Russia: 3

Arabia Saudita: 2

Serbia: 1

Slovacchia: 1

Spagna: 3

Svezia: 5

Svizzera: 3

Ucraina: 1

Galles: 1

Chi ha fatto più assist a Cristiano Ronaldo nei suoi gol in nazionale?

In quanto ad assist, con otto a testa, Ricardo Quaresma e João Moutinho sono quelli che ne hanno fatti di più a Ronaldo. Bernardo Silva invece ne ha confezionati quattro nelle ultime 11 reti di Ronaldo col Portogallo.

André Gomes: 1

André Silva: 1

Bernardo Silva: 6

Fábio Coentrão: 2

Deco: 5

Diogo Jota: 1

Gelson Martins: 1

Gonçalo Guedes: 2

Gonçalo Paciênca: 1

Hugo Almeida: 1

Hugo Viana: 1

João Mário: 4

João Moutinho: 8

Joåo Pereira: 3

José Fonte: 1

Luís Figo: 3

Miguel Veloso: 2

Nani: 6

Pauleta: 1

Pepe: 1

Ricardo Quaresma: 8

Raphaël Guerreiro: 2

Raul Meireiles: Meireles: 1

Ricardo Carvalho: 1

Silvestre Varela: 1

Simão Sabrosa: 1

William Carvalho: 1

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale

1. 12/06/04: fase a gironi EURO S2-1 contro Grecia (n), 93° minuto - colpo di testa (assist: Luís Figo)

2. 30/06/04: semifinali EURO contro V2-1 Olanda (n), 26° minuto - colpo di testa ( Deco)

3. 04/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Lettonia (a), 57° minuto - piede sinistro

4. 08/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V4-0 contro Estonia (h), 76° minuto - colpo di testa (Deco)

5. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 39° minuto - piede sinistro (Pauleta)

6. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 69° minuto - piede destro

7. 17/11/04: qualificazioni Coppa del Mondo V5-0 contro Lussemburgo (a), 28° minuto - colpo di testa (Deco)

8. 04/06/05: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Slovacchia (h), 42° minuto - calcio di punizione piede destro

9. 08/06 / 05: qualificazioni Coppa del Mondo V1-0 contro Estonia (a), 32° minuto - colpo di testa (Figo)

10. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 30° minuto - colpo di testa (Figo)

11. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 84° minuto - piede sinistro (Hugo Viana)

12. 17/06/06: fase a gironi Coppa del Mondo V2-0 contro Iran (n), 80° minuto - rigore piede destro

13. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 24° minuto - piede sinistro (Deco)

14. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 63° minuto - colpo di testa (Simão Sabrosa)

15. 15/11/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Kazakistan (h), 30° minuto - piede destro

16. 24/03/07: qualificazioni EURO V 4-0 contro Belgio (h), 55° minuto - colpo di testa (Ricardo Quaresma)

17. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 75° minuto - piede sinistro

18. 22/08/07: qualificazioni EURO P1-1 contro Armenia (a), 37° minuto - piede sinistro

19. 08/09/07: qualificazioni EURO P2-2 contro Polonia (h), 73° minuto - piede destro (Quaresma)

20. 17/10/07: qualificazioni EURO V2-1 contro Kazakistan (a), 91° minuto - piede sinistro (Nani)

21. 11/06/08: fase a gironi EURO V3-1 contro Repubblica Ceca (n), 63° minuto - piede destro (Deco)

22. 11/02/09: amichevole contro V1-0 Finlandia (h), 78° minuto - rigore piede destro

23. 21/06/10: fase a gironi Coppa del Mondo V7-0 contro Corea del Nord (n), 87° minuto - piede destro (Nani)

24 08/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Danimarca (h), 85° minuto - piede sinistro (Nani)

25. 12/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Islanda (n), 3° minuto - punizione di destro

26. 09/02/11: amichevole V2-1 contro Argentina (a), 20° minuto - piede destro (João Pereira)

27. 10/08/11: amichevole V5-0 contro Lussemburgo (h), 43° minuto - calcio di punizione piede destro

28. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 35° minuto - rigore piede destro

29. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 85° minuto - piede sinistro (Nani)

30. 11/10/11: qualificazioni EURO S2-1 contro Danimarca (a), 92° minuto - punizione piede destro

31. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia-Erzegovina (h), 8° minuto - calcio di punizione piede destro

32. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia ed Erzegovina (h), 53° minuto - piede sinistro (João Moutinho)

33. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 28° minuto - piede destro (João Pereira)

34. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 74° minuto - piede destro (Nani)

35. 21/06/12: quarti di finale EURO V1-0 contro Repubblica Ceca (n ), 79° minuto - colpo di testa (Moutinho)

36. 15/08/12: amichevole V2-0 contro Panama (h), 51° minuto - piede destro (Raul Meireles)

37. 07/09/2012: qualificazioni Coppa del Mondo V2-1 contro Lussemburgo (a), 28° minuto - piede destro (Moutinho)

38. 02/06/13: amichevole S3-2 contro Ecuador (h), 23° minuto - piede destro (Fábio Coentrão)

39. 06/10/13: amichevole V 1-0 contro Croazia (n), 36° minuto - piede sinistro (Silvestre Varela)

40. 14/08/13: amichevole P1-1 contro Olanda (h), 87° minuto - piede sinistro (Pepe)

41. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 68° minuto - colpo di testa (Moutinho)

42. 06 / 13/09: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 77° minuto - colpo di testa (Coentrão)

43. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 83° minuto - punizione di destro

44. 15/11/13: spareggi Coppa del Mondo V1-0 contro Svezia (h), 82 ° minuto - colpo di testa (Miguel Veloso)

45. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 50° minuto - piede sinistro ( Moutinho)

46. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 77° minuto - piede sinistro (Hugo Almeida)

47. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 79° minuto - piede destro (Moutinho)

48. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun (h), 21° minuto - piede destro (João Pereira)

49. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun ( h), 83° minuto - (Miguel Veloso)

50. 26/06/14: fase a gironi Coppa del Mondo V2-1 contro Ghana (n), 80° minuto - piede sinistro (Moutinho)

51. 14/10/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Danimarca (a ), 95° minuto - colpo di testa (Moutinho)

52. 14/11/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Armenia (h), 72° minuto - piede destro (Nani)

53. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 29° minuto - rigore piede destro

54. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 55° minuto - piede destro (Ricardo Carvalho)

55. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 58° minuto - piede destro

56. 29/03/16: amichevole V2-1 contro Belgio (h), 40° minuto - colpo di testa (João Mário)

57. 08/06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 36° minuto - colpo di testa (Quaresma)

58. 08 / 06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 45° minuto - piede destro (João Mário)

59. 22/06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 50° minuto - piede destro (João Mário)

60. 22 / 06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 62° minuto - colpo di testa (Quaresma)

61. 06/07/16: semifinali EURO V2-0 contro Galles (n), 50° minuto - colpo di testa (Raphaël Guerreiro)

62. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 2° minuto - piede sinistro

63. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 4° minuto - colpo di testa (Quaresma)

64. 07/16/10: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 47° minuto - piede destro (André Gomes)

65. 07/10/16: qualificazione Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 68° minuto - piede sinistro (José Fonte)

66. 10/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Isole Faroe (a), 65° minuto - piede sinistro (João Mário)

67. 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 28° minuto - rigore piede destro

68 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 85° minuto - piede destro (Quaresma)

69. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 36° minuto - piede sinistro (André Silva)

70. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 65° minuto - punizione piede destro

71. 28/03/17: amichevole S3-2 contro Svezia (h), 18° minuto - piede destro (Gelson Martins)

72. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 41° minuto - colpo di testa

73. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 63° minuto - colpo di testa

74. 21/06/17: Confederations Cup V1-0 contro Russia (n), 8° minuto - colpo di testa (Guerreiro)

75. 24/06/17: Confederations Cup V4-0 contro Nuova Zelanda (n), 33° minuto - rigore piede destro

76. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 3° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

77. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V 5-1 contro Isole Faroe (h), 29° minuto - rigore piede destro

78. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 64° minuto - piede sinistro (William Carvalho)

79. 07/10/17: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Andorra (a), 63° minuto - piede sinistro

80. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 92° minuto - colpo di testa (Quaresma)

81. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 94° minuto - colpo di testa (Quaresma)

82. 15 / 18/06: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 4° minuto - rigore piede destro

83. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 44° minuto - piede sinistro (Gonçalo Guedes)

84. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 88° minuto - punizione piede destro

85. 20/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo V1-0 contro Marocco, 4° minuto - colpo di testa (Moutinho)

86. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 25° minuto - calcio di punizione piede destro

87. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 88° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

88. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 90° minuto - piede destro (Gonçalo Guedes)

89. 07/09/19: qualificazioni EURO V4-2 contro Serbia (a), 80° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

90. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 7° minuto - rigore piede destro



91. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 62° minuto - piede destro

92. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 65° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

93. 10 / 19/09: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 76° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

94. 11/10/19: qualificazioni EURO V3-0 contro Lussemburgo (h), 65° minuto - piede destro

95. 14/10/19: qualificazioni EURO S2-1 contro Ucraina (a), 72° minuto - rigore piede destro

96. 14/11/19: qualificazioni EURO V6-0 contro Lituania (h), 7° minuto - rigore piede destro

97. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V 6-0 Lituania (h), 22° minuto - piede destro (Gonçalo Paciência)

98. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V6-0 Lituania (h), 65° minuto - piede destro (Bernardo Silva)

99. 17/11/19: qualificazioni EURO V2-0 contro Lussemburgo (a), 86° minuto - piede destro (Diogo Jota)