Il Football Village

Al centro dell’UEFA Festival di Dublino ci sarà il Football Village al Merrion Square Park. Sarà il luogo ideale per una breve visita o per trascorrervi un intero pomeriggio. Tutti sono i benvenuti, quindi vieni con i tuoi amici, familiari, colleghi e unisciti a noi per la grande festa di UEFA EURO 2020.

Merrion Square Park è considerata una delle zone più belle della città ed è a soli 15 minuti a piedi dall'Arena di Dublino e a dieci minuti a piedi dal Castello di Dublino e dal Temple Bar.

Il giorno della partita, la strada che porta dal Football Village allo stadio sarà piena di bancarelle e attività per farvi entrare nel miglior modo possibile nel clima pre-partita!

Merrion Square Park

⚽Informazioni utili del Football Village:



Ingresso:

Gratuito senza biglietto

Luogo:

Merrion Square Park

Orari d’apertura:

Aperto dal 12 giugno al 12 luglio durante tutte le giornate delle partite (chiuso solo nove giorni) da due ore prima della prima partita del giorno, sino a 30 minuti dopo il fischio finale dell’ultima gara della giornata.

Getty Images

🔎 Attività proposte