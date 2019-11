Luogo:

City Centre, Cinema

Periodo:

Giugno 2020

Il Comune di Dublino ha collaborato con il Dublin International Film Festival (DIFF) per produrre una rassegna cinematografica per UEFA EURO 2020. La prima proiezione (The Van di Roddy Doyle) è andata in scena a novembre prima del sorteggio della fase finale. Le altre proiezioni saranno invece a febbraio 2019 (durante l’annuale Film Festival), maggio 2019 (per il Trophy Tour ufficiale), mentre tre andranno in scena durante UEFA EURO 2020.

Ciascuna proiezione avrà un suo biglietto e durante gli eventi saranno presenti ospiti speciali, giochi e attività interattive a tema calcistico.

Controlla quanto prima i titoli delle proiezioni, i tempi e i dettagli dell'evento.