adidas presenta Uniforia, il pallone ufficiale di UEFA EURO 2020

adidas ha svelato il pallone ufficiale di UEFA EURO 2020. Unità ed euforia sono i due sentimenti che le più importanti nazionali europee porteranno in dote alla competizione, e proprio da unità ed euforia è nato il nome Uniforia. Il pallone è progettato per celebrare il valore fondante dell’inclusione che il torneo del prossimo anno trasmetterà a tutte le nazioni europee.

Per celebrare il 60° anniversario di UEFA EURO, la fase finale della prossima estate, infatti, si giocherà in 12 diverse nazioni europee e così proprio il nuovo formato del torneo è stato l'ispirazione per il pallone ufficiale della competizione.

Il design del pallone vuole sottolineare metaforicamente l’unione delle nazioni con dei ponti collegati tra di loro e con delle linee sfumate che rappresentano la fusione dei confini, il tutto per sottolineare che la diversità sarà il sottofondo imprescindibile del torneo attraverso un mix unico di arte e calcio. Questi elementi sono stati il punto di partenza della progettazione della sfera iniziata nel 2018.

“Quando progettiamo un pallone ufficiale, cerchiamo sempre di riflettere la cultura e le atmosfere delle strade che possiamo mostrare con orgoglio negli stadi”, ha spiegato Anika Marie Kennaugh, Product Designer di adidas

"Ciò che abbiamo osservato in tutte le città, è il bisogno di unione per il cambiamento. Essendo uno dei più importanti eventi sportivi del mondo, UEFA EURO 2020 sarà una grande opportunità per mostrare con orgoglio il potere dell'unità e per celebrare lo sport come mezzo che unisce persone, idee e creatività”

La livrea di Uniforia è caratterizzata da audaci pennellate nere che attraversano il pallone a rappresentare metaforicamente lo scioglimento dei confini e da linee decise vi passano sopra a simboleggiare l’attraversamento dei confini stessi, esattamente come il formato transcontinentale della competizione.

Queste ampie pennellate sono intrecciate da lampi di colori chiari e brillanti, che rappresentano la diversità del torneo e uniscono culture diverse: "In questo torneo rivoluzionario, adidas celebrerà il calcio - e lo sport - come qualcosa che può unire il mondo", ha detto Florian Alt, vicepresidente del brand marketing di adidas.

"Il calcio è per tutti, indipendentemente da chi sei, da dove vieni o su quale superficie giochi: ci unisce tutti quando giochiamo. Sebbene Uniforia sia solo un simbolo, rappresenta che tutti possiamo – e dovremmo – essere uniti”.

UEFA EURO 2020 prenderà il via a Roma il 12 giugno e si concluderà un mese dopo con la finale al Wembley Stadium di Londra.

Si svolgerà in 12 città ospitanti in tutta Europa: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo.