Verso la finale di EURO 2020: il cammino di Inghilterra e Italia

Sei partite e quattro turni superati con successo - e adesso una sola partita prima di sollevare la coppa sotto il cielo di Wembley. Sarà l'Italia a vincere il suo secondo EURO oppure sarà l'Inghilterra a festeggiare il suo primo importante titolo dopo quello vinto nel 1966, quando si è laureato campione del mondo?

I nostri reporter delle squadre ancora in corsa, ovvero Paolo Menicucci e Simon Hart, hanno seguito tutto il cammino delle squadre e sono pronti a farcele rivivere in attesa dell'atto conclusivo del torneo che si giocherà domenica sera a Wembley.

Mancini felice dell'ottimo inizio dell'Italia

Paolo Menicucci, reporter Italia: un inizio più che promettente. Dopo un primo tempo dominato dove è mancato solo il gol, gli Azzurri passano in vantaggio con un autogol e subito dopo mettono KO gli avversari con due gol d'autore.

PM: un'altra grande prestazione per l'Italia che non perde da 29 partite e non subisce gol da dieci. Gli Azzurri iniziano a suonare come un'orchestra rodata e non come singoli strumenti; i talenti si mettono a disposizione di una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo.

PM: con la squadra a punteggio pieno, alla terza giornata i giocatori più importanti vengono lasciati a riposo. Gli Azzurri superano brillantemente anche questo test e volano a Londra col vento in poppa.

PM: Roberto Mancini continua a dire che in questa squadra ci sono 26 titolari, e i sostituti gli danno ragione ancora una volta, facendo la differenza quando è più necessario.

Guarda i festeggiamenti dei tifosi dell'Italia al gol di Insigne

PM: Per battere una squadra come il Belgio, gli Azzurri devono andare oltre i propri limiti. È una vittoria del gruppo: dal portiere Donnarumma ai due veterani della difesa, Bonucci e Chiellini, al direttore d'orchestra Jorginho, sino ai due marcatori Barella e Insigne.

PM: in una serata che si è rivelata più difficile di quanto molti si aspettassero, l'Italia si qualifica in finale perché la Spagna non riesce a sfruttare al meglio le occasioni create. Dopo aver fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA nel 2018, gli azzurri hanno fatto passi da gigante tornando nell'élite del calcio europeo.

Simon Hart, reporter Inghilterra: buona la prima per l'Inghilterra nella gara d'esordio. Prima Gareth Southgate si è soffermato da solo in campo per un momento di riflessione, poi Wembley è esploso di gioia al triplice fischio finale.

Rice sulla sua Inghilterra: 'Dobbiamo migliorare'

SH: La striscia di vittorie dell'Inghilterra si ferma a sette ma quello contro la Scozia è un punto guadagnato dato che proprio gli ospiti hanno le occasioni migliori per chiudere la gara. Un solo tiro in porta in tutta la partita è una statistica che avrebbe potuto preoccupare Southgate.

SH: L'Inghilterra disputa un primo tempo vivace, giocando a ritmi alti e viene ricompensata dal secondo gol di questo EURO di Sterling. Il rientro di Harry Maguire dopo 44 giorni d'assenza è un altro tassello importante per Southgate.

SH: Gli spettri di Southgate tornano a bussare alla sua porta per la sfida contro la Germania contro la quale l'Inghilterra non vince in partite a eliminazione diretta del torneo da tanti anni. La vittoria convincente contro la storica rivale nella sfida di Roma, rilancia le ambizioni di vittoria degli inglesi.

Star of the Match: guarda la doppietta di Kane

SH: I ragazzi di Southgate vincono col margine più ampio di sempre in partite EURO e, con cinque clean sheet da un lato e un Kane ritrovato dall'altro, l'Inghilterra torna a Wembley carica di entusiasmo. Una grande prestazione di squadra assicura all'Inghilterra la prima semifinale consecutiva dal 1968.

SH: Dopo le sconfitte nelle semifinali del 1968, 1990, 1996 e 2018, l'Inghilterra finalmente approda alla sua prima finale dopo quella del Mondiale del 1966. Gli inglesi si qualificano nel modo più difficile, vincendo in rimonta grazie all'aiuto del pubblico di Wembley e attingendo ad alcune dure lezioni dal passato. Southgate, l'uomo il cui rigore sbagliato è costata la sconfitta nella semifinale del 1966, ha finalmente sepolto un altro demone.