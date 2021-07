Verso la gloria a EURO 2020: il cammino dell'Italia

L'Italia ha trionfato per la seconda volta a EURO dopo il 1968 imponendosi sull'Inghilterra a Wembley ai calci di rigore.

Il nostro reporter azzurro, Paolo Menicucci ha seguito tutto il cammino dell'Italia ed è pronto a farci rivivere tutte le partite che hanno portato al trionfo a EURO la squadra di Roberto Mancini.

Mancini felice dell'ottimo inizio dell'Italia

Paolo Menicucci, reporter Italia: un inizio più che promettente. Dopo un primo tempo dominato dove è mancato solo il gol, gli Azzurri passano in vantaggio con un autogol e subito dopo mettono KO gli avversari con due gol d'autore.

PM: un'altra grande prestazione per l'Italia che non perde da 29 partite e non subisce gol da dieci. Gli Azzurri iniziano a suonare come un'orchestra rodata e non come singoli strumenti; i talenti si mettono a disposizione di una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo.

PM: con la squadra a punteggio pieno, alla terza giornata i giocatori più importanti vengono lasciati a riposo. Gli Azzurri superano brillantemente anche questo test e volano a Londra col vento in poppa.

PM: Roberto Mancini continua a dire che in questa squadra ci sono 26 titolari, e i sostituti gli danno ragione ancora una volta, facendo la differenza quando è più necessario.

Guarda i festeggiamenti dei tifosi dell'Italia al gol di Insigne

PM: Per battere una squadra come il Belgio, gli Azzurri devono andare oltre i propri limiti. È una vittoria del gruppo: dal portiere Donnarumma ai due veterani della difesa, Bonucci e Chiellini, al direttore d'orchestra Jorginho, sino ai due marcatori Barella e Insigne.

PM: in una serata che si è rivelata più difficile di quanto molti si aspettassero, l'Italia si qualifica in finale perché la Spagna non riesce a sfruttare al meglio le occasioni create. Dopo aver fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA nel 2018, gli azzurri hanno fatto passi da gigante tornando nell'élite del calcio europeo.

Finale: Italia - Inghilterra 1-1, 3-2 dcr (Bonucci 67'; Shaw 2')

PM: dopo essere andata sotto in apertura di gara, l'Italia ha mostrato grande carattere nella sua reazione e ha trovato il pareggio con Bonucci nella ripresa. Gli Azzurri hanno sfiorato il gol del raddoppio a più riprese, ama alla fine è stato Donnarumma, parando due rigori, a regalare il trionfo agli Azzurri a Londra. Una serata indimenticabile.