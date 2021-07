UEFA EURO 2020: guida alle contendenti

UEFA EURO 2020 è giunto alle semifinali, con le squadre in corsa per sollevare la coppa l'11 luglio passate da 24 a tre.

Le squadre ancora in corsa Danimarca, Inghilterra, Italia

Semifinali

06/07: Italia - Spagna 1-1 (dts, vittoria Italia 4-2 dcr) (Londra)

07/07: Inghilterra - Danimarca (Londra)

Risultati Gruppo B

12/06: Danimarca - Finlandia 0-1 (Copenhagen)

17/06: Danimarca - Belgio 1-2 (Copenhagen)

21/06: Russia - Danimarca 1-4 (Copenhagen)

Ottavi di finale

26/06: Galles - Danimarca 0-4 (Amsterdam)

Quarti di finale

03/07: Repubblica ceca - Danimarca 1-2 (Baku)

Miglior marcatore

Kasper Dolberg (3 gol)

Qualificazioni

Bilancio Gruppo D: P8 V4 P4 S0 GF23 GS6Miglior marcatore delle qualificazioni: Christian Eriksen (5)

Tutti gol della Danimarca nel cammino verso EURO 2020

Curriculum

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1992)

Semifinali UEFA EURO: V1 S2 (1992; 1964, 1984)

Finali UEFA EURO: V1 (1992)

UEFA EURO 2016: non qualificata

Commissario tecnico: Kasper Hjulmand

L'ex allenatore del Nordsjælland doveva prendere il posto di Åge Hareide dopo la fase finale ma è comunque subentrato in panchina a luglio 2020.

Giocatore chiave: Mikkel Damsgaard

Il giocatore più giovane della rosa danese non è a EURO solo per fare numero. In assenza di Christian Eriksen, il 20enne centrocampista della Sampdoria è diventato il punto focale della squadra per creatività. La sua visione di gioco e le sue doti di finalizzazione sono un problema per qualsiasi difesa.

Schmeichel sul trionfo della Danimarca a EURO ’92

Osservato speciale: Andreas Skov Olsen

L'attaccante del Bologna ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 179 minuti per la Danimarca in cinque presenze.

Lo sapevi?

La Danimarca non si era qualificata a EURO ’92 ma è stata ripescata a dieci giorni dall’inizio del torneo dopo l’esclusione della Jugoslavia.

Risultati Gruppo D

13/06: Inghilterra - Croazia 1-0 (Londra)

18/06: Inghilterra - Scozia 0-0 (Londra)

22/06: Repubblica Ceca - Inghilterra 0-1 (Londra)

Ottavi di finale

29/06: Inghilterra - Germania 2-0 (Londra)

Quarti di finale

03/07: Ucraina-Inghilterra 0-4 (Roma)

Miglior marcatore

Harry Kane, Raheem Sterling (3 gol)

Qualificazioni

Bilancio Gruppo A: G8 V7 P0 S1 GF37 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Harry Kane (12)

Tutti gol dell'Inghilterra nel cammino verso EURO 2020

Curriculum

Miglior piazzamento UEFA EURO: terzo posto (1968)

Semifinali UEFA EURO: V0 S2 (1968, 1996)

Finali UEFA EURO: N/D

UEFA EURO 2016: ottavi di finale, sconfitta 2-1 dall’Islanda

Commissario tecnico: Gareth Southgate

Ricordato prevalentemente per l’errore dal dischetto nella semifinale di EURO ’96, è stato scelto come Ct della nazionale inglese e ne ha risollevato le sorti.

Giocatore chiave: Harry Kane

Capitano e attaccante spietato, Kane rimane uno dei punti fermi nei piani di Southgate nonostante l'esplosione di diversi giovani talenti.

Guarda Southgate e la baby photo challenge

Osservato speciale: Jude Bellingham

Il più giovane calciatore a scendere in campo in una fase a eliminazione diretta di EURO in occasione della sfida dei quarti contro l'Ucraina, prima di venire superato dal polacco Kacper Kozłowski, il centrocampista del Dortmund trasuda energia, forza e sicurezza. Compirà 18 anni il giorno della sfida degli ottavi a Wembley.

Lo sapevi?

L'Inghilterra ha perso appena due delle 27 partite giocate a Wembley sotto la guida di Southgate - contro Spagna e Danimarca.

Risultati Gruppo A

11/06: Turchia - Italia 0-3 (Roma)

16/06: Italia - Svizzera 3-0 (Roma)

20/06: Italia - Galles 1-0 (Roma)

Ottavi di finale

26/06: Italia - Austria 2-1 (dts) (Londra)

Quarti di finale

02/07: Belgio - Italia 1-2 (Monaco di Baviera)

Semifinali

06/07: Italia -Spagna (Londra)

Migliori marcatori

Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli, Matteo Pessina (2 gol)

Qualificazioni

Bilancio Gruppo J: P10 V10 P0 S0 GF37 GS4

Miglior marcatore delle qualificazioni: Andrea Belotti (5)

Anastasi regala il titolo all'Italia nel 1968

Curriculum

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1968)

Semifinali UEFA EURO: V3 S1 (1968, 2000, 2012; 1980, 1988) Finali UEFA EURO: V1 S2 (1968, 2000, 2012)

UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta con la Germania ai rigori

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma dalle fortune altalenanti in maglia azzurra, Mancini non vede l’ora di lasciare il segno da allenatore della nazionale dopo aver vinto trofei a livello di club in Italia, Inghilterra e Turchia, e adesso sta disputando un grande Europeo.

Giocatore chiave: Jorginho

Nel campo base dell'Italia lo chiamano Radio Jorginho perché parla in continuazione durante le partite dando indicazioni ai compagni. Se siete alla ricerca di numeri da capogiro o gol spettacolari, avete sbagliato calciatore: Jorginho è la vera mente dietro il gioco degli Azzurri, un indispensabile direttore d'orchestra, e inoltre ha dimostrato precisione e freddezza segnando il rigore decisivo dopo i supplementari contro la Spagna.

La baby photo challenge dell'Italia

Osservato speciale: Nicolò Barella

Centrocampista e uomo ovunque, è un pilastro della squadra di Mancini. Pedina fondamentale nel successo dell'Inter in Serie A, il 24enne sardo è completo sotto tutti i punti di vista: contrasti, tecnica, energia e puntuali inserimenti nell'area avversaria. 

Lo sapevi?

Nel corso di questo torneo, l'Italia ha superato il suo record di vittorie (13) e imbattibilità (attualmente 33).

Eliminate nella fase a gironi

Finlandia

Ungheria

Macedonia del Nord

Polonia

Slovacchia

Russia

Scozia

Turchia

Eliminate agli ottavi

Austria

Galles

Portogallo

Croazia

Eliminate ai quarti

Belgio

Repubblica Ceca

Svizzera

Ucraina

Eliminate in semifinale

Spagna