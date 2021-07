UEFA EURO 2020: guida ai vincitori

Cammino qualificazione, migliori marcatori, curriculum, giocatori chiave e allenatore: ecco la guida completa all'Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020.

Finale di UEFA EURO 2020 Italia - Inghilterra 1-1 (dts, 3-2 dcr)

Risultati Gruppo A

11/06: Turchia - Italia 0-3 (Roma)

16/06: Italia - Svizzera 3-0 (Roma)

20/06: Italia - Galles 1-0 (Roma)

Ottavi di finale

26/06: Italia - Austria 2-1 (dts) (Londra)

Quarti di finale

02/07: Belgio - Italia 1-2 (Monaco di Baviera)

La partita di Chiesa, Star of the Match contro la Spagna

Semifinale

06/07: Italia - Spagna 1-1 (dts, vittoria Italia 4-2 dcr) ( Londra)

Migliori marcatori

Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli, Matteo Pessina (2 gol)

Qualificazioni

Bilancio Gruppo J: P10 V10 P0 S0 GF37 GS4

Miglior marcatore delle qualificazioni: Andrea Belotti (5)

Curriculum

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1968, 2020)

Semifinali UEFA EURO: V4 S1 (1968, 2000, 2012, 2020; 1988)

Finali UEFA EURO: V2 S2 (1968, 2020; 2000, 2012)

UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta con la Germania ai rigori

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma dalle fortune altalenanti in maglia azzurra, Mancini ha lasciato il segno da allenatore della nazionale dopo aver vinto trofei a livello di club in Italia, Inghilterra e Turchia.

L'eroe dei calci di rigore, Jorginho, sulla vittoria dell'Italia

Giocatore chiave: Jorginho

Nel ritiro dell'Italia lo chiamano Radio Jorginho perché parla in continuazione durante le partite dando indicazioni ai compagni. Se siete alla ricerca di numeri da capogiro o gol spettacolari, avete sbagliato calciatore: Jorginho è la vera mente dietro il gioco degli Azzurri, un indispensabile direttore d'orchestra. Come ha dimostrato in semifinale contro la Spagna, segnando il rigore decisivo, non è male neanche dal dischetto, anche se in finale ha sbagliato.

Osservato speciale: Nicolò Barella

Centrocampista e uomo ovunque, è stato il pilastro della squadra di Mancini alla fase finale. Pedina fondamentale nel successo dell'Inter in Serie A, il 24enne sardo è completo sotto tutti i punti di vista: contrasti, tecnica, energia e puntuali inserimenti nell'area avversaria. 

Lo sapevi?

Nel corso di questo torneo, l'Italia ha superato il suo record di vittorie (13) e imbattibilità (attualmente 34).

