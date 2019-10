Cose da fare a San Pietroburgo

1. Vivere le notti bianche: da fine maggio a inizio luglio, il sole non tramonta mai del tutto a San Pietroburgo. Il periodo coincide perfettamente con UEFA EURO 2020: sarebbe un peccato non approfittarne con una passeggiata o una lunga serata “after dark”.

2. Shopping non stop sulla prospettiva Nevsky: quasi sicuramente, prima o poi finirai per visitare la via commerciale più famosa della città. La miriade di negozi, ristoranti, bar e artisti di strada è il posto giusto per dar fondo ai tuoi rubli nel modo più divertente.

3. Provare la cucina russa: come non assaggiare un corroborante boršč, i succulenti pelmeni o un classico vitello alla Stroganoff? I pirožki sono croccanti focaccine ripiene di ingredienti gustosi come cavolo, carne, ricotta e, nella versione dolce, mele o ciliegie.

4. Vedere il museo dell’Ermitage: se i tuoi tempi di viaggio ti permettono di visitare solo un museo a San Pietroburgo, scegli questo: non solo è uno dei più antichi, ma anche uno più importanti al mondo.

5. Andare alla Reggia di Peterhof in aliscafo: puoi raggiungere i maestosi palazzi e giardini della reggia in treno o in autobus, ma l’aliscafo è sicuramente il mezzo più divertente.

6. Ammirare le meraviglia sotterranee: ovvero le stazioni della metropolitana, con le loro splendide colonne in marmo, sculture e dipinti. Tra queste suggeriamo Avtovo, Narvskaya, Ploshchad Vosstaniya e Kirovsky Zavod.

7. Scoprire la città a piedi: tutte le principali attrazioni come la Piazza del Palazzo, la cattedrale di Kazan e la Fortezza di Pietro e Paolo sono facilmente visitabili con un percorso ad anello di 3-4 ore.

8. Il posto più #Instagrammable: se i tuoi amici e parenti non ti invidiano abbastanza per il tuo viaggio a UEFA EURO 2020, fatti un selfie davanti alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato: il nome è così bello da meritare un geotag.

9. Il posto migliore per un panorama spettacolare: sali i quasi 300 gradini che portano al colonnato della Cattedrale di S. Isacco: il premio sarà un magnifico panorama della città.

Fuori dai sentieri battuti

⚽ Per i tifosi

San Pietroburgo è la culla del calcio russo. La prima partita di cui si hanno testimonianze è stata giocata il 24 ottobre 1897 sul campo della Scuola Ufficiali, sull’Isola Vasilievsky. Puoi fare una passeggiata al porto e sul Ponte dell’Annunciazione (Blagoveshensky), dove gli abitanti di San Pietroburgo giocavano a calcio con gli operai inglesi tra i container.

🍃 Gite di un giorno

Se hai un giorno in più a disposizione, visita Kronstadt, storica cittadina portuale e base navale nel golfo della Finlandia. La sua Cattedrale navale è meravigliosa e i numerosi forti e canali si esplorano meglio con un tour in barca. È a soli 30 km da San Pietroburgo, quindi è facilmente raggiungibile in autobus o in marshrutka (taxi collettivo).

