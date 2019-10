Budget

San Pietroburgo è una città maestosa da tutti i punti di vista. Le tariffe per il pernottamento sono infatti paragonabili a quelle di altre città europee come Roma o Monaco.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 7€ / notte

da 7€ / notte Hotel: da 70€ / notte

da 70€ / notte Appartamenti: da 50€ / notte

da 50€ / notte Hotel di lusso: da 270€ / notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Opened door of hotel room with key in the lock Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Per chi viaggia con lo zaino in spalla e vuole spendere poco, le opzioni non mancano. Booking.com propone oltre 357 ostelli versatili ed economici a San Pietroburgo. E se vuoi unirti ad altri tifosi e festeggiare con loro, molte strutture organizzano eventi social a tema calcistico.

💰💰 Hotel

Per quanto riguarda le strutture dal buon rapporto qualità/prezzo disponibili per EURO 2020, San Pietroburgo dispone di molti hotel a tre e quattro stelle. La qualità varia, quindi controlla le recensioni degli ospiti su Booking.com prima di scegliere.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi in comitiva e vuoi sentirti un vero cittadino di San Pietroburgo, un appartamento può essere la scelta migliore. Soggiornare in uno degli oltre 2900 appartamenti disponibili su Booking.com è l’ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.



💰💰💰 Hotel 5 stelle

Una visita a San Pietroburgo può anche essere l’occasione perfetta per concedersi qualche lusso: dopotutto siamo in Russia! Booking.com propone oltre 20 hotel a cinque stelle, tutti a dir poco stupendi.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Guida ai quartieri

Le fermate dei mezzi pubblici possono essere molto lontane tra loro, quindi è importante scegliere il quartiere giusto per pernottare. Cerca di prenotare in una struttura che ti permetta di raggiungere a piedi una stazione della metropolitana.

🏟️ Vicino allo stadio Chi non vuole allontanarsi dallo stadio di San Pietroburgo può soggiornare nel quartiere di Vasileostrovskiy. I viaggiatori di Booking.com lo consigliano per le passeggiate sul fiume, i monumenti e la cultura, che renderanno ancora più piacevole il breve tragitto da e verso lo stadio. Booking.com propone oltre 578 strutture a Vasileostrovskiy. Vasileostrovskiy e lo stadio distano circa 30 minuti con i mezzi pubblici. A seconda della tua posizione esatta, puoi anche valutare di andare allo stadio a piedi in circa 1-1,5 ore.

📸 Vicino alle principali attrazioni La Russia è famosa per l’arte e la cultura, avendo dato i natali a maestri della letteratura, dell’architettura, della musica e della danza. Per chi desidera una full immersion in tutto questo, il quartiere giusto è quello di Admiralteyskiy, dove si trovano la Cattedrale di Sant’Isacco del XVIII secolo e il celeberrimo Teatro Mariinsky. Il tragitto da Admiralteyskiy al Saint Petersburg Stadium richiede circa 25 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni Se preferisci un quartiere che ti permetta di fare bagordi dopo la partita e di assaporare l’elettrizzante vita notturna di San Pietroburgo, ti consigliamo Tsentralny. Puoi trascorrere le tue serate in ristoranti gourmet, fare festa in club di lusso o bere un drink in uno dei tanti bar bohemienne della Prospettiva Nevsky. I viaggiatori consigliano questa zona per uscire la sera: basta scegliere una delle oltre 2950 strutture disponibili su Booking.com. Per andare allo stadio da Tsentralny occorrono circa 45 minuti con i mezzi pubblici.

✈️ Vicino all’aeroporto Il quartiere di Moskovski è ideale se preferisci rimanere vicino all’aeroporto. È a soli 3,9 km da Pulkovo, quindi è perfetto per chi cerca una veloce via di fuga dopo le partite.