Come arrivare

✈️ By plane



Aeroporto: Aeroporto Pulkovo (LED)

Distanza dal centro città: 20 km

20 km Aeroporti alternativi: Sheremetyevo (SVO), Domodedovo (DME), Vnukovo (VKO), Helsinki (HEL) L’aeroporto Pulkovo ha voli diretti per molte città europee ed è lo scalo di base di diverse linee aeree russe. Un’alternativa è atterrare in uno degli aeroporti di Mosca (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo) o a Helsinki e raggiungere San Pietroburgo con un treno ad alta velocità, che impiega circa tre ore e 45 minuti.

🚆 In treno

Finlyandskiy Station handles daily trains from Helsinki. San Pietroburgo ha diverse stazioni ferroviarie: dalla stazione di Moskovsky partono i treni per Mosca e per le destinazioni a sud, compresi i treni ad alta velocità Sapsan. Dalla stazione di Finlyandskiy partono treni giornalieri per Helsinki.

⛴️ In traghetto

È possibile raggiungere San Pietroburgo anche con crociere e traghetti. Sono disponibili collegamenti regolari tra San Pietroburgo e Stoccolma (22-24 ore), Tallinn (14 ore) ed Helsinki (10 ore).

🚗 In auto

Se hai in programma di noleggiare un’auto fuori dalla Russia e di andare a San Pietroburgo, tieni presente che molte agenzie di noleggio non consentono di attraversare il confine. Nota: al Saint Petersburg Stadium non saranno disponibili parcheggi per veicoli privati durante il torneo.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze





Dal centro città allo stadio: 45 minuti in metropolitana

45 minuti in metropolitana Dall’aeroporto al centro città: un’ora con gli autobus Express e la metropolitana

Trasporti dall’aeroporto

🚌 Navetta

Saranno previste navette speciali dall’aeroporto allo stadio. I dettagli saranno pubblicati in prossimità del torneo.

🚇 Mezzi pubblici

L’autobus Express 39ex e l’autobus urbano 39 collegano l’aeroporto con la stazione della metropolitana più vicina, Moskovskaya. Da qui è possibile prendere la linea blu (2) per arrivare in centro.

🚖 Taxi

All’aeroporto Pulkovo sono disponibili taxi con licenza a tariffa fissa. Visita il sito ufficiale dell’aeroporto per conoscere le tariffe esatte.

🚗 Auto a noleggio

Ricorda che durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi sono limitati e noleggiare un’auto potrebbe non essere la scelta migliore: per girare la città, meglio utilizzare i mezzi pubblici. Se noleggi un’auto, informati sulle regole della strada in vigore.

Un consiglio prezioso: Se in aeroporto hai bisogno di assistenza speciale, prenotala telefonicamente con almeno 48 ore di anticipo. In alternativa, i passeggeri invalidi o diversamente abili possono richiedere assistenza utilizzando il pulsante all’ingresso del terminal al terzo piano

Trasporti in città

🚇 Mezzi pubblici

San Pietroburgo ha una vasta rete di mezzi pubblici: autobus, tram, metropolitana, treni urbani, ecc. Senza dubbio, la città vanta alcune tra le più belle stazioni della metropolitana al mondo: ti consigliamo di non perderle. Altro vantaggio: la metropolitana è il mezzo più veloce per spostarsi. Le cinque linee sono contrassegnate da colori diversi, che permettono di orientarsi piuttosto facilmente.

Nelle giornate di incontri saranno disponibili navette supplementari per lo stadio. Torna su questa pagina in prossimità del torneo per maggiori dettagli.

Un consiglio prezioso: Le fermate dei mezzi pubblici possono essere molto distanti tra loro: se hai difficoltà a camminare, ti consigliamo di pianificare gli spostamenti in anticipo. In generale, i tram e la metropolitana di San Pietroburgo sono poco accessibili ai diversamente abili a causa dei gradini, ma puoi dare un’occhiata al piano di accessibilità della metropolitana cliccando qui.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, allo stadio non saranno disponibili parcheggi per i veicoli privati.

🚖 Taxi

I taxi di San Pietroburgo sono abbastanza economici e molti operatori privati mettono a disposizione app per richiedere una corsa. Tieni presente che molti tassisti non parlano inglese. Se la lingua non è un problema, puoi fermare un taxi per strada: controlla solo che sia munito di licenza e contratta il prezzo prima di salire. Nella maggior parte dei casi, è meglio far chiamare un taxi dalla reception dell’hotel.