Tutto ciò che c'è da sapere su UEFA EURO 2020

Quali sono le date chiave?

21/03/2019: Inizio Qualificazioni Europee

22/11/2019: Sorteggio spareggi Qualificazioni Europee

30/11/2019: Sorteggio fasi finali UEFA EURO 2020, Bucarest

26/03/2020: Inizio spareggi Qualificazioni Europee

01/04/2020: Ulteriore sorteggio torneo finale se necessario

12/06/2020: Gara inaugurale, Olimpico in Roma

12/07/2020: Finale, Wembley Stadium (Londra)

Chi si è già qualificato?

Belgio, Italia, Russia, Polonia, Ucraina e Spagna.

Chi ospita il torneo?

UEFA EURO 2020 si svolte attraverso tutto il continente per la prima volta nei 60 anni della competizione, con 12 città ospitanti in tutto.

Finale e semifinali, una gara degli ottavi, tre della fase a gironi

Londra, Inghilterra: Wembley Stadium

Tre gare della fase a gironi, un quarto di finale

Baku, Azerbaigian: Olimpiya Stadionu

Monaco, Germania: Fußball Arena München

Roma, Italia: Olimpico in Roma

San Pietroburgo, Russia: Saint Petersburg Stadium

Tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale

Amsterdam, Olanda: Johan Cruijff ArenA

Bilbao, Spagna: Estadio de San Mamés

Bucarest, Romania: Arena Națională

Budapest, Ungheria: Ferenc Puskás Stadium

Copenhagen, Danimarca: Parken Stadium

Dublino, Repubblica d'Irlanda: Dublin Arena

Glasgow, Scozia: Hampden Park

Le squadre dei paesi ospitanti si qualificheranno automaticamente?

Non ci saranno squadre qualificate di diritto. Anche le nazionali che ospiteranno alcune partite del torneo nei rispettivi paesi dovranno guadagnarsi l'accesso alle fasi finali.

Come si svolgeranno le qualificazioni?

Il successo del primo Europeo UEFA a 24 squadre – UEFA EURO 2016 – ha confermato la bontà dell'idea della UEFA di allargare le fasi finali, e anche quelle di UEFA EURO 2020 saranno a 24 squadre.

▪ Le Qualificazioni Europee – in programma da marzo a novembre 2019 – stabiliranno 20 delle partecipanti, ovvero le prime due di ciascuno dei dieci gironi di qualificazione.

▪ Altre quattro nazionali si qualificheranno attraverso la nuova UEFA Nations League, con gli spareggi in programma nel marzo 2020.

Quale sarà il format del torneo?

Il format sarà quello di UEFA EURO 2016. Le prime due classificate di cascuno dei sei gironi delle fasi finali si qualificano per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.

Le nazionali dei paesi ospitanti giocheranno in casa?

Le nazionali dei paesi ospitanti che si qualificheranno per le fasi finali giocheranno due gare della fase a gironi in casa, ma tale garanzia non ci sarà per la fase a eliminazione diretta. In ognuno dei sei gironi potranno essere inserite un massimo di due nazionali dei paesi ospitanti.

Gruppo A: Italia (Olimpico in Roma), Azerbaijan (Olympic Stadium, Baku)

Gruppo B: Russia (Saint Petersburg Stadium), Danimarca (Parken Stadium, Copenhagen)

Gruppo C: Olanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam), Romania (National Arena, Bucarest)

Gruppo D: Inghilterra (Wembley Stadium, Londra), Scozia (Hampden Park, Glasgow)

Gruppo E: Spagna (Estadio de San Mamés, Bilbao), Repubblica d'Irlanda (Dublin Arena)

Gruppo F: Germania (Fußball Arena München, Monaco), Ungheria (Ferenc Puskás Stadion, Budapest)

Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la gara inaugurale. Guarda il calendario completo, gare a eliminazione diretta comprese.

Perché un 'EURO per l'Europa'?

"C'è grande soddisfazione nell'essere in grado di portare EURO 2020 in così tanti paesi e città, nel vedere il calcio diventare un punto d'unione tra le nazioni e nel portare la competizione più vicino ai tifosi, che sono la linfa vitale di questo gioco", ha dichiarato il Presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Come si possono ottenere i biglietti?

Circa 2,5 milioni di biglietti per UEFA EURO 2020 verranno venduti ai tifosi, con la prima tranche da 1,5 milioni che è stata venduta su EURO2020.com dal 12 giugno al 12 luglio 2019 alle 14.00CET.

Cosa devo fare per diventare volontario?

I volontari saranno indispensabili per UEFA EURO 20209. L'obiettivo del programma volontario è quello di integrare e unire la popolazione in Europa, e creare un'eredità per le nazioni ospitanti.

Chi sono gli ambasciatori?

Un gruppo di ex vincitori di EURO sono tra gli ambasciatori del torneo. "Non vediamo l'ora che siano coinvolti nella promozione di UEFA EURO 2020 – un evento che sarà più che mai vicino ai tifosi dei calcio", ha detto il Presidente UEFA Aleksander Čeferin. Scopri la lista completa degli ambasciatori qui