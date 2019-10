Informazioni utili

Getty Images/iStockphoto

1. Molto probabilmente, per entrare in Russia ti servirà il visto, ma c’è una buona notizia: i possessori dei biglietti per le partite devono solo richiedere un FAN ID, che è gratis e permette di entrare più volte in Russia senza visto per 45 giorni, dal 31 maggio al 13 luglio 2020.Per maggiori informazioni, leggi di seguito.

2. Se non hai un biglietto per una partita, torna su questa pagina successivamente per informazioni sui requisiti per il visto durante UEFA EURO 2020.

Getty Images/iStockphoto

3. A seconda della compagnia telefonica, le tariffe per il roaming in Russia possono essere alte. Trovare aree Wi-Fi in città è facile (es. ristoranti, bar, centri commerciali), ma puoi anche valutare l’acquisto di una SIM locale. In questo modo, potrai facilmente utilizzare il navigatore per spostarti in città e ricevere sempre gli ultimi aggiornamenti con l’app di EURO 2020.

4. Fuso orario locale: UTC +3, ovvero:

Regno Unito, Irlanda e Portogallo: -2 ore

Amsterdam, Roma, Monaco: -1 ora

Bucarest: +/- 0 ore

Baku: +1 ora

Getty Images/iStockphoto

5. La valuta locale è il rublo (R). I bancomat sono molto diffusi e le carte di credito sono ampiamente accettate, ma è sempre meglio avere un po’ di contanti per l’uso quotidiano.

6. La maggior parte dei supermercati e dei negozi è aperta sette giorni su sette. Gli orari di apertura variano, ma spesso è possibile fare acquisti fino alle 22.

7. Controlla che la tua assicurazione di viaggio internazionale sia valida anche per la Russia.

Getty Images/iStockphoto

8. Imparare il russo è un traguardo ambizioso, ma niente panico: molti abitanti di San Pietroburgo hanno una conoscenza almeno basilare dell’inglese. Tuttavia, qualche frase importante e un po’ di dimestichezza con l’alfabeto cirillico ti saranno molto utili: il nostro frasario può aiutarti.

9. Se hai in programma di noleggiare un’auto fuori dalla Russia e di andare a San Pietroburgo, tieni presente che molte agenzie di noleggio non consentono di attraversare il confine.

📌 FAN ID

Il FAN ID è un documento d’identità richiesto dalle autorità russe per le partite di UEFA EURO 2020. Tutti i tifosi che assisteranno a una partita a San Pietroburgo dovranno essere muniti di FAN ID, da esibire insieme a un biglietto valido per entrare allo stadio. I tifosi possono richiedere il FAN ID dopo aver acquistato un biglietto o dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma del biglietto. Il Fan ID fungerà da visto per entrare in Russia, insieme a un documento d’identità valido. Nota: la UEFA non è responsabile se la tua richiesta del FAN ID viene respinta dalle autorità russe.