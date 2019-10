Cose da fare a Roma

1. Guardare “La grande bellezza” prima del viaggio: il film, vincitore di un premio Oscar, è un omaggio da maestro alle meraviglie della città. È il modo perfetto di entusiasmarsi prima del viaggio e decidere (con difficoltà) cosa fare e vedere.

2. Una pedalata domenicale sull’Appia Antica: l’“autostrada” dell’antica Roma è una delle attrazioni meglio conservate di questa zona. La domenica è chiusa alle auto, quindi è perfetta per essere percorsa in bici.

3. Vivere la dolce vita: la cucina romana è molto famosa, e non a caso: lasciati tentare dalla pasta alla carbonara, all’amatriciana o alla gricia, o prova piatti più audaci come la coda alla vaccinara e la coratella. A colazione, non puoi non provare il classico maritozzo, mentre per chiudere la serata puoi concederti una deliziosa “sorchetta”. Prima di scegliere un ristorante, è utile fare qualche ricerca per assicurarsi che offra un’esperienza autentica al 100%.

4. Visitare la nazione più piccola del mondo: il Vaticano è a poca distanza dal centro di Roma. La basilica di San Pietro, la Cappella Sistina e i Musei Vaticani meritano assolutamente una visita.

5. Gettare una moneta nella Fontana di Trevi: il tuo viaggio non può dirsi completo senza una visita alla fontana. La leggenda narra che, se getti una monetina nell’acqua, un giorno tornerai a Roma.

6. Imparare un po’ di romanesco: stupisci la gente del posto e i tuoi compagni di viaggio con qualche colorita espressione di una delle parlate più divertenti d’Italia.

7. Visitare i mercati delle pulci: Roma ha un’infinità di mercatini che offrono di tutto: arte e libri d’epoca, accessori originali e convenienti capi di abbigliamento (anche firmati). Questo sito li elenca tutti.

8. Il posto più #Instagrammable: sicuramente, i tuoi cari non si aspettano nient’altro che una tua foto davanti al monumento più famoso di Roma, il Colosseo. A meno che tu non sia esperto di Photoshop, visitalo al mattino presto per non inquadrare migliaia di turisti sullo sfondo.

9. Il posto migliore per un panorama spettacolare: prendi l’autobus e vai alla terrazza del Gianicolo per una vista mozzafiato della città (e anche un po’ di tranquillità).

Fuori dai sentieri battuti

🍃 Gite di un giorno

Nell’improbabile eventualità che tu non abbia più niente da fare a Roma, o se vuoi semplicemente allontanati dal caos, prendi il treno e dirigiti verso Bracciano, incantevole cittadina sul lago a nord di Roma. Passeggia nei suoi vicoli sinuosi e ammira l’architettura medievale del centro storico. E non dimenticare il costume: una nuotatina nel lago è d’obbligo!