Budget

Roma è una grande città e permette a chiunque di trovare una sistemazione ideale. Che tu voglia risparmiare o viziarti in un hotel di prestigio, puoi scegliere un’infinità di strutture in vari quartieri.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 25 €/notte

da 25 €/notte Hotel : da 70 €/notte

: da 70 €/notte Appartamenti: da 67 €/notte

da 67 €/notte Hotel di lusso: da 230 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

A Roma non manca l’offerta per chi viaggia con lo zaino in spalla. Gli ostelli sono perfetti per chi vuole spendere poco e conoscere altri tifosi. Booking.com offre oltre 1000 (!) ostelli versatili ed economici a Roma.

💰💰 Hotel

Gli hotel di fascia media sono convenienti per UEFA EURO 2020 perché offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Booking.com propone più di 360 hotel tre stelle a Roma.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi in comitiva o preferisci assaporare lo stile di vita locale, un appartamento potrebbe essere la scelta migliore. In città ce ne sono molti, ma la domanda è alta, quindi affrettati! Booking.com permette di scegliere più di 6400 appartamenti.

💰💰💰 Hotel 5 stelle

Se vuoi trasformare la tua trasferta calcistica in un viaggio di lusso, Booking.com propone più di 50 hotel cinque stelle a Roma.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Roma ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Chi vuole rimanere il più vicino possibile allo stadio può pernottare nel quartiere di Prati: lo stadio Olimpico è a soli 3 km ed eventualmente può essere raggiunto a piedi. Questa zona incantevole è famosa per i suoi edifici in stile liberty e umbertino. I viaggiatori di Booking.com la consigliano per i musei, le chiese e le cattedrali famose in tutto il mondo. Inoltre, è a poca distanza dal Vaticano. Il sito propone più di 1000 strutture a Prati: prenota subito per stare a due passi da UEFA EURO 2020. Per andare allo stadio da Prati occorrono circa 30 minuti con i mezzi pubblici.

📸 Vicino alle principali attrazioni Roma è una delle città più belle d’Europa ed è famosa perché è antica, ricca di storia, di monumenti, di chiese e di opere d'arte, oltre che per la sua gustosa cucina. Se vuoi rimanere al centro di tutto questo, puoi soggiornare nei pressi di Piazza di Spagna, uno dei luoghi simbolo della città. Troverai opere architettoniche splendenti, la suggestiva scalinata di Trinità dei Monti e un’infinità di ristoranti per cenare dopo la partita. Per andare allo stadio da Piazza di Spagna occorrono circa 40 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni Per festeggiare al meglio UEFA EURO 2020, cerca una struttura nel rione Monti. I viaggiatori di Booking.com lo considerano il migliore per uscire la sera a Roma. Potrai trascorrere le tue serate girando tra ristoranti, locali, club e originali cocktail bar in stile retrò. Per andare allo stadio dal rione Monti occorrono circa 50 minuti con i mezzi pubblici.

✈️ Vicino all’aeroporto Se preferisci rimanere in direzione dell’aeroporto ma anche in una delle zone più vivaci di Roma, ti consigliamo Trastevere. L’area è ben collegata con l’aeroporto di Fiumicino grazie ai mezzi pubblici ed è consigliata dai viaggiatori di Booking.com per i suoi caratteristici mercati. Se i tuoi tempi di viaggio sono stretti e arrivi o parti da Ciampino, un’alternativa è pernottare proprio nel paese di Ciampino. Tieni però presente che per arrivare allo stadio con i mezzi pubblici occorre circa un’ora e mezza.