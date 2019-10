Come arrivare

✈️In aereo Aeroporti: Leonardo da Vinci (Fiumicino Airport – FCO) – 30 km dal centro

– 30 km dal centro Ciampino (CIA) – 15 km dal centro FCO è il principale aeroporto internazionale ed è uno scalo tra i più affollati in Europa, con circa 43 milioni di passeggeri all’anno e voli diretti per numerose città europee e di altri continenti. CIA è servito soprattutto dalle compagnie low cost. È collegato con il centro tramite le navette, ma è anche raggiungibile in treno utilizzando il Ciampino Airlink, un servizio combinato treno+autobus gestito da Trenitalia.

🚆 In treno

Il treno è perfetto per viaggiare in Italia: è comodo, economico e permette di ammirare paesaggi bellissimi. La maggior parte dei treni arriva alla stazione Termini. Sono disponibili numerosi collegamenti al giorno con i paesi confinanti, come Francia, Svizzera, Slovenia, Austria e Germania. Acquista i biglietti prima che puoi per assicurarti le migliori offerte. Se possibile, prenota un treno ad alta velocità, in modo da avere un posto garantito. Se acquisti il biglietto in stazione, convalidalo sempre prima di salire a bordo (i biglietti acquistati online sono già convalidati).

🚌 In autobus

Gli autobus internazionali e nazionali a lunga percorrenza arrivano all’autostazione Tiburtina, collegata con il centro tramite la linea B della metropolitana.

🚗 In auto

Roma è raggiungibile con le strade E45/E80 da nord ed E45 da est. Se vai a Roma in auto, tieni presente che lo Stadio Olimpico non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso il punto di interscambio più comodo e di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze

Stazione Termini (stazione ferroviaria principale) -> stadio: 50 minuti in autobus e metropolitana

Trasporti dall’aeroporto

🚍 Mezzi pubblici

Fiumicino: la metropolitana non è collegata direttamente all’aeroporto, ma sono disponibili diverse navette per le principali stazioni. Il collegamento più rapido è il Leonardo Express, un treno non-stop che consente di raggiungere la stazione Termini in 32 minuti. Ricorda di convalidare il biglietto prima di salire a bordo.

Ciampino: un autobus navetta conduce dall’aeroporto alla stazione ferroviaria, dove è possibile prendere un treno per la stazione Termini. Una soluzione comoda sono le navette dirette dall’aeroporto al centro città.

🚖 Taxi

Un taxi dall’aeroporto di Fiumicino al centro impiega generalmente dai 40 ai 60 minuti. È disponibile un servizio a tariffa fissa per qualsiasi destinazione del centro al prezzo di 48 € (luglio 2019), per un massimo di quattro persone bagagli inclusi. Controlla che sia un taxi munito di licenza: deve avere la dicitura “Roma Capitale” sulla porta anteriore.

Un taxi a tariffa fissa dall’aeroporto di Ciampino al centro costa 30 € (luglio 2019).

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano nella Torre uffici 2 di Fiumicino e al terminal arrivi di Ciampino. Ricorda che saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni, e che i parcheggi sono limitati. È meglio utilizzare i mezzi pubblici.

Trasporti in città

🚶 A piedi

Le bellezze di Roma si scoprono meglio a piedi: in questo modo, non perderai i tesori nascosti nelle vie più piccole e nelle piazze..

🚇 Mezzi pubblici

Per le distanze più lunghe, il mezzo più comodo è la metropolitana. I treni circolano fino alle 23.30 durante la settimana e fino all’1.30 il venerdì e il sabato. I biglietti possono essere acquistati nelle stazioni, nelle edicole e in molti negozi di generi vari. La rete di autobus è molto vasta, quindi potresti impiegare un po’ di tempo a trovare la linea giusta.

Un consiglio prezioso: Molte stazioni della metropolitana di Roma sono accessibili ai diversamente abili. Il 70% degli autobus è munito di pianale ribassato e rampe.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi in centro sono scarsi e possono essere costosi. Inoltre, non saranno disponibili parcheggi allo stadio.

🚖 Taxi

I servizi privati di ride sharing non sono molto comuni in Italia, ma puoi usare un’app per richiedere una corsa con un taxi tradizionale. Fermare un taxi nelle aree centrali della città è facile, ma controlla che sia munito di licenza e che il conducente utilizzi il tassametro. I taxi a Roma sono relativamente cari e nelle ore di punta possono rimanere bloccati nel traffico.