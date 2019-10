Come arrivare

Lo stadio si trova nella zona nord di Monaco.

🚍 Navette Sono previste navette speciali che collegheranno le sedi dello UEFA Festival con lo stadio. I dettagli saranno disponibili in prossimità del torneo.



🚆 Mezzi pubblici 📍 München-Fröttmaning

🚇 Metro, linea 6

⌚ Durata del viaggio dal centro città: circa 20 minuti

🚶 Tempo di percorrenza a piedi da Fröttmaning allo stadio: circa 15 minutes

🚴 Bici Andare allo stadio in bici è un’ottima alternativa. Il percorso è ben indicato anche in centro e Monaco ha una fitta rete di piste ciclabili. Le rastrelliere per le biciclette si trovano a nord dello stadio.

🚗 Auto Consigliamo di utilizzare i servizi Park & Ride della città. I parcheggi sono molto vicini ai principali snodi e offrono collegamenti semplici e veloci ai mezzi pubblici che portano allo stadio.



🚖 Taxi Nei pressi dello stadio si trovano diversi punti di discesa e salita, ma il taxi potrebbe non essere il mezzo più veloce e comodo per arrivare allo stadio perché alcune strade potrebbero essere chiuse durante il torneo. Consigliamo di utilizzare i mezzi pubblici.

Getty Images

Stadio accessibile

🚗 Come arrivare e parcheggiare



Durante la richiesta dei biglietti per diversamente abili, i tifosi hanno avuto la possibilità di indicare la necessità di un permesso per il parcheggio. Questi permessi verranno assegnati in prossimità del torneo: l’ufficio biglietti ti invierà un’e-mail appena le procedure saranno completate. Ricorda che è disponibile solo un numero limitato di permessi: anche se ne hai richiesto uno, non possiamo garantire che tutte le richieste vadano a buon fine.

Nelle giornate di incontri, inoltre, sono previsti servizi di trasporto per spettatori in sedia a rotelle e visitatori con problemi di mobilità. Comunicheremo tutti i dettagli appena possibile, dunque controlla regolarmente questa pagina.

Getty Images/iStockphoto

🏟️ Strutture e servizi di cortesia





Le aree dedicate agli spettatori in sedia a rotelle hanno una buona visuale, posti coperti e godono di una posizione favorevole.

Sono disponibili chioschi con banco ribassato a 15 metri dalle aree per i tifosi diversamente abili.

Visita il sito CAFE per maggiori informazioni sull’accessibilità nello stadio.