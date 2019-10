Cose da fare a Monaco

1. Visitare un biergarten: non c’è niente di più autentico che alzare un boccale di birra in una vera birreria bavarese all’aperto.

2. Colazione alla bavarese: perché non completare l’esperienza del biergarten con una genuina colazione a base di Weißwurst (salsiccia bianca di vitello alle erbe), mostarda dolce e pretzel? Fatti aiutare da qualcuno del posto per “spellare” la salsiccia nel modo giusto.

3. Visitare Eisbachwelle: pur essendo lontana dal mare, Monaco non impedisce a nessuno di aggirarsi in muta, a piedi nudi e con una tavola da surf sotto il braccio. Sicuramente, Eisbachwelle è il posto migliore e più grande per fare surf sul fiume senza allontanarsi dal centro.

4. Imparare il bavarese: il tradizionale dialetto bavarese può confondere anche i tedeschi. Tra le frasi utili: “Grüss Gott” (ciao), “Brez’n” (pretzel) e “No a Mass, biddscheen” (un’altra birra, per favore).

5. Visitare un museo a 1 euro la domenica: la città è ricca di musei di storia, arte e scienza. La domenica, quando tutti i negozi e i supermercati sono chiusi, è il giorno perfetto per le attività culturali.

6. Mangiare al Viktualienmarkt: buongustai di tutto il mondo unitevi! Soddisfa tutte le tue voglie gastronomiche nel mercato alimentare più famoso di Monaco, in pieno centro. È aperto tutti i giorni e frequentato da gente del posto e turisti.

7. Il posto più #Instagrammable: se i tuoi amici e parenti non ti invidiano abbastanza per il tuo viaggio a UEFA EURO 2020, fatti un selfie davanti al Monopteros. Questo tempietto all’interno dell’Englischer Garten è perfetto per una foto da sogno al tramonto.

8. Il posto migliore per un panorama spettacolare: sali sul campanile della Chiesa di San Pietro per una vista impareggiabile della città vecchia e (se la giornata lo permette) delle Alpi innevate.

Fuori dai sentieri battuti

⚽ Per i tifosi

Il Municipio Nuovo è il cuore politico di Monaco. Dal suo balcone, i giocatori del Bayern München salutano i tifosi quando festeggiano lo scudetto – e ultimamente è capitato spesso. Le visite organizzate ti accompagneranno nelle maestose sale del “Neues Rathaus” e sul balcone, dove potrai alzare la tua coppa immaginaria.

Prenota una visita presso il centro informazioni turistiche.

🍃 Gite di un giorno

Se hai a disposizione un giorno in più, visita Neuschwanstein, il castello fatato che ha ispirato Walt Disney per “La bella addormentata nel bosco”. Si trova a circa 90 minuti da Monaco: poiché tutti vogliono vedere questa magnifica opera architettonica incastonata tra le Alpi, ti consigliamo di prenotare con largo anticipo.

