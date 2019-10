Aeroporto: Franz Josef Strauss (MUC)

Distanza dal centro città: 36 km

36 km Aeroporti alternativi: Francoforte, Stoccarda, Norimberga, Salisburgo

L’aeroporto di Monaco è l’unico a cinque stelle in Europa ed è stato votato miglior aeroporto europeo per ben 11 volte (!). Si trova a nord della città ed è raggiungibile in circa 45 minuti in treno (S-Bahn).