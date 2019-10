Come arrivare

Lo stadio si trova nella zona nord-ovest di Londra.

🚇 Mezzi pubblici

Il Wembley Stadium si trova nella Zona 4.

📍 Stazioni:

Wembley Park (800 m)

Wembley Stadium (300 m)

Wembley Central (15–20 minuti a piedi)

Ⓜ️ Fermate:

Wembley Park: linee Jubilee e Metropolitan

Wembley Stadium: Chiltern Railways

Wembley Central: London Overground, linea Bakerloo, treni

🚍 Autobus che fermano vicino a Wembley:

18, 83, 92, 182, 223 e 224

I mezzi pubblici sono la soluzione più rapida ed efficiente per raggiungere lo stadio, quindi sono molto consigliati!

❗ Nota:

Lo stadio di Wembley non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Inoltre, nelle giornate di incontri sono previste diverse chiusure stradali intorno all’impianto. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso un punto di interscambio e di utilizzare i mezzi pubblici. Per i taxi valgono le stesse considerazioni: a causa delle chiusure stradali e di altre deviazioni, le aree di discesa potrebbero essere molto lontane dallo stadio, quindi sconsigliamo questo mezzo di trasporto.

Stadio accessibile

🚗 Come arrivare e parcheggiare

Durante la richiesta dei biglietti per diversamente abili, i tifosi hanno avuto la possibilità di indicare la necessità di un permesso per il parcheggio. Questi permessi verranno assegnati in prossimità del torneo: l’ufficio biglietti ti invierà un’e-mail appena le procedure saranno completate. Ricorda che è disponibile solo un numero limitato di permessi: anche se ne hai richiesto uno, non possiamo garantire che tutte le richieste vadano a buon fine.

In ogni caso, nelle giornate di incontri sono previsti servizi di accompagnamento per spettatori in sedia a rotelle e visitatori con problemi di mobilità. Comunicheremo tutti i dettagli appena possibile, dunque controlla regolarmente questa pagina.

🏟️ Strutture e servizi di cortesia





In tutti i livelli dello stadio di Wembley si trovano posti per sedie a rotelle con posto adiacente per un accompagnatore.

Nelle tribune non riservate sono inoltre disponibili posti per non udenti e ipoudenti. La visuale è buona e sono anche disponibili impianti a induzione magnetica per non udenti.

I banconi ribassati sono presenti in tutti i punti di ristoro dello stadio e sono chiaramente indicati.

Visita il sito CAFE per maggiori informazioni sull’accessibilità nello stadio.

