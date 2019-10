Cose da fare a Londra

1. Sky Garden: prenota una visita gratuita allo Sky Garden per una suggestiva vista a 360° della città.

Getty Images/iStockphoto

2. British Classics: entra in un pub e prova una delle specialità britanniche: Fish & Chips, Shepard’s Pie o Sunday Roast.

3. Una perla nascosta: i Royal Botanic Gardens (Kew Gardens) sono il posto perfetto per una pausa senza allontanarsi dalla città.

4. Una lunga passeggiata: passeggia lungo il Regent’s Canal, che corre da est a ovest per 14 km. Non mancano interessanti tappe intermedie, da Little Venice al London Zoo.

5. Musei gratuiti: il Natural History Museum, il Victoria and Albert Museum, la National Gallery e il British Museum.

Getty Images

6. Mercati: il Borough Market, aperto dal lunedì al sabato, è il mercato alimentare più antico di Londra.

7. Il posto più #Instagrammable: dobbiamo proprio sceglierne uno? Londra è #instagrammable per definizione, ma se cerchi qualcosa di assolutamente unico, passeggia per le strade di Shoreditch e fai una foto (o un selfie) a una delle sue opere d’arte urbana.

Shoreditch High Street Getty Images/iStockphoto

8. Il posto migliore per un panorama mozzafiato: Primrose Hill è uno dei sei punti panoramici protetti di Londra. La cima è a quasi 63 m sul livello del mare e gli alberi vengono potati regolarmente per non intralciare la vista.

9. Aree storiche: Westminster è una delle aree più storiche di Londra. Dalla Houses of Parliament, a Buckingham Palace a Churchill War Rooms, la City of Westminster è un vero paradiso per chi ama la storia e la cultura.

Fuori dai sentieri battuti

⚽ Per i tifosi

Vuoi conoscere un po’ di storia del calcio? Il Freemasons Pub di Covent Garden è il luogo in nacque la Football Association (FA) nel 1863. In cinque serate, i pionieri del calcio stabilirono le prime 13 regole del gioco: dunque, la Freemason’s Tavern (come si chiamava allora) fu la culla del calcio regolamentato. Anche se il pub non è di per sé turistico, celebra la Football Association con una mostra di cimeli ed è anche il posto ideale per guardare le partite.

Getty Images/iStockphoto

🍃 Gite di un giorno

Se hai un giorno in più a disposizione, visita Brighton, detta anche “London-by-the-sea”. Comodamente raggiungibile in un’ora di treno da London Victoria o London Bridge, è perfetta per una gita al mare.

