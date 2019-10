Budget

Londra è ricchissima di soluzioni di tutti i tipi, come ostelli low cost, hotel, B&B e appartamenti. Con qualche ricerca e prenotando con un buon anticipo potrai risparmiare. Leggi la nostra guida ai quartieri per sapere quali sono i più adatti a te.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 16 €/notte

da 16 €/notte Hotel: da 80 €/notte

da 80 €/notte Appartamenti: da 90 €/notte

da 90 €/notte Hotel di lusso: da 190 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

💰 Ostelli

Gli ostelli sono la scelta migliore se cerchi di spendere il meno possibile durante la tua trasferta per UEFA EURO 2020, soprattutto se viaggi da solo. Booking.com propone oltre 100 ostelli versatili ed economici a Londra. E se vuoi unirti ad altri tifosi e festeggiare con loro, molte strutture organizzano eventi social a tema calcistico.

💰💰 Hotel

A Londra non mancano sicuramente gli hotel di fascia media, presenti in ogni angolo della città. Se è la tua prima visita e la vasta scelta ti confonde, prenota in un hotel appartenente a un circuito rinomato. Ma non è tutto: i tipici Bed & Breakfast londinesi sono un’alternativa molto economica, possono essere più accoglienti e sono spesso a gestione familiare: i gestori sapranno sempre darti i consigli giusti.

💰💰 Appartamenti

Se la tua comitiva è numerosa o preferisci assaporare il vero stile di vita londinese, Booking.com propone oltre 10.000 appartamenti in città.

💰💰💰 Hotel 5 stelle

Se il budget non è un problema, puoi soggiornare in uno dei tanti hotel cinque stelle di Londra: non te ne pentirai. La città è famosa per avere strutture fra le più lussuose al mondo: con oltre 130 proposte su Booking.com, troverai facilmente quella perfetta per te.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Guida ai quartieri

Con così tanti quartieri, decidere può essere difficile. Abbiamo selezionato quattro aree principali e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Wembley si trova nel London Borough of Brent, uno dei borghi più multietnici d’Inghilterra. I posti dove pernottare sono molti, soprattutto a Wembley Park, accanto allo stadio. Essendo la meta più ricercata dai tifosi che vogliono rimanere a due passi dallo stadio, ti consigliamo di prenotare al più presto. Grazie a una recente trasformazione, gli hotel e lo stadio non sono gli unici punti di interesse di Wembley. Quando non ci sono partite, avrai molte alternative: tra shopping, cinema e bar, troverai sempre qualcosa per tutti i gusti.

📸 Vicino alle principali attrazioni Se è la tua prima volta a Londra e vuoi visitare le sue attrazioni più famose, pernotta nella zona di Westminster. Qualunque hotel tu scelga, sarai vicino ai monumenti e ai luoghi più famosi. Essendo in pieno centro, potrai spostarti a est o a ovest senza problemi. Per andare allo stadio di Wembley da Westminster occorrono circa 40 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni Se vuoi che UEFA EURO 2020 sia una festa senza fine, il quartiere giusto è Soho. Dal giorno alla notte, Soho conta numerosissimi bar, ristoranti e club molto vivaci. Il tragitto da Tottenham Court Road allo stadio di Wembley dura circa 40 minuti con i mezzi pubblici.