Sorteggio fase finale UEFA EURO 2020: guida completa

Quando si svolge?

Il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2020 si svolgerà al ROMEXPO di Bucarest sabato 30 novembre alle 18.00 (CET).

Quali squadre partecipano?

Al sorteggio partecipano le prime due classificate nei dieci gironi di qualificazione (che si concludono a novembre) e le quattro vincitrici degli spareggi (che saranno note a marzo 2020 e identificate come "vincitrice spareggio 1-4" al sorteggio). Con ogni probabilità, le prime qualificate si conosceranno già a ottobre.

Come funziona il sorteggio?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il cammino verso UEFA EURO 2020

Il sorteggio suddividerà le 24 squadre qualificate in sei gironi da quattro. Le nazioni ospitanti qualificate verranno preinserite nei gironi da esse ospitati. Eventuali altre limitazioni e criteri relativi alle fasce verranno confermati prima del sorteggio.

Come vengono stabilite le fasce?

Le fasce si basano sulla classifica generale delle qualificazioni europee, determinata come segue:

a) posizione finale del girone

b) punti

c) differenza reti

d) gol segnati

e) gol segnati fuori casa

f) numero di vittorie

g) numero di vittorie esterne

h) minor numero di punti per sanzioni disciplinari (3 punti per espulsione o doppia ammonizione, 1 punto per ammonizione per giocatore in una singola partita)

i) posizione nella classifica generale della UEFA Nations League (leggere il Regolamento della UEFA Nations League)

Le vincitrici agli spareggi saranno in quarta fascia.

Perché alcune squadre conoscono già il rispettivo girone?

Le nazioni ospitanti che si qualificano (o possono qualificarsi attraverso gli spareggi) saranno assegnate automaticamente ai seguenti gironi, per fare in modo che giochino in casa almeno le ultime due partite:

Gruppo A: Italia, Azerbaigian

Gruppo B: Russia, Danimarca

Gruppo C: Olanda, Romania

Gruppo D: Inghilterra, Scozia

Gruppo E: Spagna, Repubblica d'Irlanda

Gruppo F: Germania, Ungheria

Se entrambe le nazioni abbinate si qualificano, si svolgerà un sorteggio per determinare quale giocherà in casa lo scontro diretto. Se una delle nazioni ospitanti va agli spareggi, potrebbe essere necessario un ulteriore sorteggio per la fase finale dopo il completamento di tali partite.

Come funziona la fase finale?

Il torneo inizia il 12 giugno alle 21:00 (CET) a Roma. La fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, si svolge fino al 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori seconde accedono agli ottavi, quindi si procede a eliminazione diretta. Lo stadio di Wembley ospita le semifinali e la finale.

Calendario fase finale