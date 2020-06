Sorteggio spareggi UEFA EURO 2020: risultati

Sorteggio spareggi

Lega A: Islanda - Romania, Bulgaria - Ungheria*

Lega B: Bosnia-Erzegovina - Irlanda del Nord*, Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

Lega C: Scozia - Israele, Norvegia - Serbia*

Lega D: Georgia - Bielorussia*, Macedonia del Nord - Kosovo

*Le vincitrici di queste semifinali disputano la finale in casa

Dettagli sorteggio

Percorso D

Un sorteggio ha stabilito che la vincitrice della semifinale 1 (Georgia o Bielorussia) giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:

Semifinale 1 (1 - 4): Georgia - Bielorussia

Semifinale 2 (2 - 3): Macedonia del Nord - Kosovo

Se Islanda, Bulgaria o Ungheria vincono il Percorso A, allora la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo C di UEFA EURO 2020. Se la Romania vince il Percorso A allora la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo F di UEFA EURO 2020.

Percorso C

Un sorteggio ha stabilito che Israele giocherà nel Percorso C, mentre Bulgaria, Ungheria e Romania si uniranno all’Islanda nel Percorso A.

Un ulteriore sorteggio ha stabilito che la vincitrice della semifinale 2 (Norvegia o Serbia) giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:



Semifinale 1 (1 - 4): Scozia - Israele

Semifinale 2 (2 - 3): Norvegia - Serbia

La vincitrice del Percorso C sarà inserita nel Gruppo D a UEFA EURO 2020

Percorso B

Un sorteggio ha stabilito che la vincitrice della semifinale 1 (Bosnia-Erzegovina o Irlanda del Nord) giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:

Semifinale 1 (1 - 4): Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord

Semifinale 2 (2 - 3): Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

La vincitrice del Percorso B sarà inserita nel Gruppo E a UEFA EURO 2020.

Percorso A

Un sorteggio ha stabilito che la vincitrice della semifinale 2 (Bulgaria o Ungheria) giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:

Semifinale 1 (1 - 4): Islanda - Romania

Semifinale 2 (2 - 3): Bulgaria - Ungheria

Se Islanda, Bulgaria o Ungheria vincono il Percorso A, allora la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo C di UEFA EURO 2020. Se la Romania vince il Percorso A allora la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo F di UEFA EURO 2020.

Le rimanenti tre squadre della Lega C - Bulgaria, Ungheria e Romania - sono state assegnate al Percorso A per completare gli abbinamenti delle semifinali in ordine di classifica:



La miglior classificata gioca la semifinale 2 in casa.

La squadra successiva in classifica gioca la semifinale 2 fuori casa.

La squadra successiva in classifica gioca la semifinale 1 fuori casa.

È inoltre previsto un sorteggio per determinare la vincitrice delle semifinali del Percorso A che giocherà la finale in casa.

Sorteggio aggiuntivo

Danimarca e Russia sono entrambe qualificate a UEFA EURO 2020. Essendo nazioni ospitanti (Copenhagen e San Pietroburgo) e accoppiate insieme nel Gruppo B della fase finale del torneo, sarà necessario un sorteggio per stabilire quale delle due squadre giocherà in casa la fase a gironi; l’altra nazione ospitante disputerà due gare della fase a gironi in casa.

Quando sono le partite?

Le semifinali si terranno l'8 ottobre 2020, con le finali in programma il 12 novembre.

Quando si è svolto il sorteggio?

Il sorteggio degli spareggi di UEFA EURO 2020 si è svolto venerdì 22 novembre alle 12:00 (CET) ed è stato trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

Chi vi ha partecipato?

Come funzionano gli spareggi per UEFA EURO 2020

Le nazioni che hanno mancato la qualificazione attraverso le gare di qualificazione europee hanno una seconda possibilità in base ai risultati in UEFA Nations League 2018–19: hanno avuto accesso agli spareggi le quattro prime classificate in ogni Lega. Se nella stessa lega non ci sono sufficienti squadre non qualificate, il posto spetta alla squadra successiva nella classifica generale, come stabilito dall'articolo 16.03 del regolamento della competizione.

È una novità?

Le qualificazioni per UEFA EURO 2020 sono diverse rispetto alle precedenti edizioni. Visto il formato esclusivo della fase finale, che si svolge in 12 città di 12 paesi europei, per la prima volta dal 1976 la nazione ospitante non si qualifica automaticamente.

Al contrario, 20 squadre si qualificano attraverso le gare di qualificazione europee, che si concludono il 19 novembre. Gli ultimi quattro posti sono decisi agli spareggi, che rappresentano il ponte perfetto tra la UEFA Nations League e il campionato europeo.

Come si disputeranno gli spareggi?

Contrariamente agli spareggi precedenti, sono previste partite in gara unica. Le vincitrici di ciascuna finale si qualificano a UEFA EURO 2020. Date ed orari sono ancora da confermare.