Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporto: Heathrow (LHR)

Heathrow (LHR) Distanza dal centro: 27 km





27 km Aeroporto: Gatwick (LGW)

Gatwick (LGW) Distanza dal centro: 45 km



45 km Aeroporto: Stansted (STN)

Stansted (STN) Distanza dal centro: 63 km





63 km Aeroporto: Luton (LTN)

Luton (LTN) Distanza dal centro: 55 km





55 km Aeroporto: London City Airport (LCY)

London City Airport (LCY) Distanza dal centro: 14 km





14 km Aeroporto: Southend (SEN)

Southend (SEN) Distanza dal centro città: 69 km I cinque aeroporti più importanti di Londra hanno voli diretti da e per la maggior parte delle città europee. A te la scelta! Se puoi, cerca di atterrare all’aeroporto più vicino a dove pernotterai, in modo da ridurre i tempi di viaggio.



🚆 In treno Londra è collegata con tutta la Gran Bretagna tramite le principali stazioni, dove circolano i treni gestiti da aziende private. Con un numero così alto di stazioni, potrai andare ovunque senza problemi. Se arrivi dall’Europa continentale e non ami l’aereo, il treno Eurostar è un’ottima alternativa. Il terminal di arrivo a Londra, St Pancras International, è anche in pieno centro.

🚌 In autobus

Andare a Londra in autobus è semplice ed economico. Sono disponibili diversi collegamenti per le maggiori città del paese e d’Europa. Informati online e valuta se l’autobus possa essere una scelta favorevole.

🚗 In auto

In Inghilterra si guida a sinistra: non tutti potrebbero avere dimestichezza con le svolte, le rotonde e i comandi dell’auto invertiti. Tieni anche presente che lo stadio di Wembley non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. L’opzione migliore è utilizzare i servizi Park & Ride.

Un consiglio prezioso: I passeggeri diversamente abili o con ridotta mobilità devono comunicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. In questo modo, potranno ricevere il servizio più appropriato. Le informazioni devono pervenire durante la prenotazione o almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze

Dal centro allo stadio:

15 minuti da London Marylebone in treno

30-40 minuti in metropolitana dal centro di Londra alle stazioni Wembley Park e Wembley Central

Dall’aeroporto al centro:

Heathrow (LHR): 1 ora in metropolitana

1 ora in metropolitana Gatwick (LGW): 50 minuti in treno e metropolitana

50 minuti in treno e metropolitana Stansted (STN): 1 ora in treno e metropolitana

1 ora in treno e metropolitana Luton (LTN): 1 ora in autobus

1 ora in autobus London City Airport (LCY): 30 minuti in DLR (Docklands Light Railway) e metropolitana

30 minuti in DLR (Docklands Light Railway) e metropolitana London Southend (SEN): 1 ora e 20 minuti in treno e metropolitana



Trasporti dall’aeroporto

🚆 Mezzi pubblici

Tutti gli aeroporti di Londra sono collegati con il centro con i mezzi pubblici. Heathrow, Gatwick e Stansted hanno anche treni Express per il centro.

🚖 Taxi

I caratteristici cab neri operano in tutti gli aeroporti di Londra. Le tariffe possono variare.

🚗 Auto a noleggio

Ricorda che durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi sono limitati e noleggiare un’auto potrebbe non essere la scelta migliore: per girare la città, meglio utilizzare i mezzi pubblici. Se noleggi un’auto, informati sulle regole della strada e assicurati di avere dimestichezza con la guida a sinistra!

Trasporti in città

🚇 Mezzi pubblici

Londra ha una rete di trasporti pubblici fra le più estese al mondo: la London Underground è molto efficiente e ti permette di girare facilmente la città.

Puoi esplorare la città con una tessera Travelcard, Oystercard o contactless, vidimando sia all’ingresso che all’uscita dalla metropolitana. La città è servita da 11 linee e le tariffe dipendono dal numero di zone attraversate (nove in totale). Nota: in genere, la metropolitana circola dalle 5 alle 24, ma dal 2016 le linee Central, Jubilee, Northern, Piccadilly e Victoria mettono a disposizione un servizio notturno il venerdì e il sabato.

I tipici autobus a due piani ti porteranno in qualsiasi angolo della città e sono ideali per trasformare i tuoi spostamenti in un giro turistico. Gli autobus notturni circolano tutta la notte e ti riporteranno a casa nelle ore piccole.



Un consiglio prezioso: Le fermate dei mezzi pubblici possono essere molto distanti tra loro: se hai difficoltà a camminare, ti consigliamo di pianificare gli spostamenti in anticipo. Per informazioni sui servizi per diversamente abili e passeggeri con mobilità ridotta, leggi la guida del sito Transport for London.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto a Londra: i tempi di percorrenza saranno molto più lunghi che con qualsiasi altro mezzo. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, allo stadio non saranno disponibili parcheggi per i veicoli privati. Infine, per accedere ad alcune zone della città è prevista una tariffa di ingresso.

🚖 Taxi

A Londra è facile fermare un classico taxi nero, ma alcuni operatori mettono anche a disposizione speciali app per richiedere una corsa. In qualsiasi caso, puoi sempre chiedere alla reception dell’hotel di chiamarne uno. Nota: probabilmente, il taxi non è il mezzo più economico per spostarsi e nelle ore di punta potrebbe impiegare molto più tempo.