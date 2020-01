Come arrivare

Lo stadio si trova nella zona sud di Glasgow.

🚍 A piedi e con i mezzi pubblici

Grazie alla sua vicinanza al centro, Hampden Park è raggiungibile a piedi seguendo percorsi dedicati che richiedono circa un’ora di cammino.

I treni da Glasgow Central arrivano a Mount Florida e Kings Park, le due stazioni più vicine ad Hampden Park.

Sarà inoltre disponibile una navetta speciale. Torna presto su questa pagina per ulteriori dettagli.

❗ Nota:

Hampden Park non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Nelle giornate di incontri, sono inoltre previste chiusure stradali intorno all’impianto. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso un punto di interscambio e di utilizzare i mezzi pubblici. Per i taxi valgono le stesse considerazioni: a causa delle chiusure stradali e di altre deviazioni, le aree di discesa potrebbero essere molto lontane dallo stadio, quindi sconsigliamo questo mezzo di trasporto.

UEFA via Getty Images

Stadio accessibile

🚗 Come arrivare e parcheggiare

Durante la richiesta dei biglietti per diversamente abili, i tifosi hanno avuto la possibilità di indicare la necessità di un permesso per il parcheggio. Questi permessi verranno assegnati in prossimità del torneo: l’ufficio biglietti ti invierà un’e-mail appena le procedure saranno completate. Ricorda che è disponibile solo un numero limitato di permessi: anche se ne hai richiesto uno, non possiamo garantire che tutte le richieste vadano a buon fine.

Nelle giornate di incontri, inoltre, sono previsti servizi di accompagnamento per spettatori in sedia a rotelle e visitatori con mobilità ridotta. Comunicheremo tutti i dettagli appena possibile, dunque controlla regolarmente questa pagina.

Getty Images

🏟️ Strutture e servizi di cortesia





Le aree per gli spettatori in sedia a rotelle si trovano a bordo pista e negli atri di tutte le tribune. I livelli superiori possono essere raggiunti con gli ascensori e tramite rampe prive di barriere.

Tutto lo stadio è dotato di toilette accessibili ai diversamente abili. Inoltre sono presenti servizi igienici con ausili speciali (Changing Places).

Visita il sito CAFE per maggiori informazioni sull’accessibilità nello stadio.