UEFA Festival

La novità di UEFA EURO 2020 è lo UEFA Festival, che porta la passione per il calcio e le emozioni di EURO nelle strade di Glasgow. Se sei un tifoso del posto o arrivi dall’estero, se è il tuo primo EURO oppure hai perso il conto, lo UEFA Festival offre qualcosa di bello per tutti. Per 31 giorni, lo UEFA Festival animerà la città di Glasgow con una festa all’insegna dell’arte, della cultura, della musica e soprattutto del calcio!

Per partecipare non servono biglietti: tutte le attività dello UEFA Festival sono gratuite!

Basta controllare regolarmente UEFA.com e l’app ufficiale di UEFA EURO 2020 alla sezione UEFA Festival. Troverai il programma completo del festival, le sedi che lo ospiteranno, gli itinerari consigliati e tutte le informazioni utili per festeggiare UEFA EURO 2020 in grande stile.

Ecco alcuni appuntamenti importanti già confermati per lo UEFA Festival a Glasgow, come il Football Village, la Fan Zone e gli eventi in città.