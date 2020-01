Budget

Glasgow offre molte soluzioni di pernottamento, ma i prezzi possono aumentare in fretta. Ti consigliamo di prenotare prima che puoi. Se vuoi spendere meno, valuta di pernottare nelle aree periferiche della città.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 20 €/notte

da 20 €/notte Hotel: da 60 €/notte

da 60 €/notte Appartamenti: da 90 €/notte

da 90 €/notte Hotel di lusso: da 280 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Se vuoi conoscere altri tifosi e non ti dispiace dormire in camerata, prenota in uno degli ostelli di Glasgow. Tieni presente che la città non ne offre molti e che si esauriscono in fretta.

💰💰 Hotel

Se cerchi una struttura che offra un buon rapporto qualità/prezzo e ti permetta di assistere facilmente a EURO 2020, Glasgow offre accoglienti B&B e hotel di fascia media di circuiti rinomati. Vista Booking.com per confrontare tutte le opzioni disponibili.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi con un gruppo di amici, la famiglia, il partner o da solo, un appartamento tra gli oltre 560 disponibili su Booking.com è ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.

💰💰💰 Hotel di lusso

Se vuoi trasformare la tua trasferta in un viaggio di lusso, prenota in uno dei tanti hotel 4 e 5 stelle della città. Dai maestosi palazzi storici agli hotel più alla moda e all’avanguardia, Glasgow offre di tutto.

Consigli utili per prenotare

Un consiglio prezioso: Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Glasgow ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Se non vuoi perdere neanche un minuto di calcio, pernotta a Glasgow South: con una salutare passeggiata potrai raggiungere Hampden Park, che ospiterà UEFA EURO 2020. Questa zona abbraccia diversi quartieri e ha tanti negozi, bar, parchi e divertimenti. Inoltre, i collegamenti con Glasgow Central sono ottimi. Booking.com propone oltre 140 strutture a Glasgow South.

📸 Vicino alle principali attrazioni Glasgow è una città fiorente e famosa per la sua architettura vittoriana e art nouveau, i musei di importanza mondiale e una scena musicale dinamica. Se vuoi rimanere al centro di tutto questo, pernotta a Glasgow Central: potrai passare il tuo tempo libero visitando il Centre for Contemporary Arts o l’imponente cattedrale. Se tra una partita e l’altra vuoi vedere tutte le attrazioni più importanti della città, prenota in una delle 240 strutture disponibili su Booking.com.

🎉 Vicino ai locali notturni Puoi iniziare in grande stile i festeggiamenti per EURO 2020 soggiornando nel West End. Secondo i viaggiatori di Booking.com, è il quartiere migliore per uscire la sera a Glasgow. Troverai grandi bar, distillerie di whisky e ristoranti per tutti i gusti.

✈️ Vicino all’aeroporto Chi vuole rimanere vicino all’aeroporto ha a disposizione diverse opzioni, in base allo scalo di arrivo. Booking.com propone hotel e appartamenti in prossimità dell’aeroporto di Glasgow. Se cerchi un collegamento veloce con l’aeroporto di Edimburgo, è meglio pernottare a Glasgow Central, vicino alla stazione degli autobus di Buchanan, e prendere un bus diretto per l’aeroporto di Edimburgo. Chi preferisce un collegamento veloce con l’aeroporto di Glasgow Prestwick può pernottare vicino alla stazione di Glasgow Central e prendere il treno speciale per l’aeroporto.