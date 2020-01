Come arrivare

Lo stadio si trova nella zona est di Dublino, a circa 2 km dal centro.

Lascia che ti dia un consiglio: Se sei in possesso di un biglietto per la partita, hai diritto a un abbonamento giornaliero gratuito! Puoi scoprire esattamente come funziona sull'app di UEFA EURO 2020. Il nostro pianificatore di viaggio ti aiuterà anche a trovare i percorsi consigliati, chiusure stradali, navette aggiuntive e molto altro.

🚶 A piedi

Grazie alla sua vicinanza al centro, la Dublin Arena è facilmente raggiungibile a piedi in circa mezz’ora seguendo percorsi dedicati. Questi percorsi collegano il centro e diverse fermate dei servizi LUAS e DART con lo stadio. Se arrivi all’aeroporto il giorno della partita, puoi usare le navette speciali per il centro o lo stadio. Visita questa pagina successivamente per maggiori informazioni sui collegamenti con lo stadio.

Nelle giornate di incontri, un bus navetta speciale accompagnerà i tifosi nel centro della città, con fermate supplementari in vari punti di interscambio.

❗ Nota:

Nelle giornate di incontri non saranno disponibili parcheggi per i veicoli privati. Inoltre, sono previste diverse chiusure stradali intorno all’impianto. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto vicino a un punto di interscambio e di andare a piedi o utilizzare i mezzi pubblici. Per i taxi valgono le stesse considerazioni: a causa delle chiusure stradali e di altre deviazioni, le aree di discesa potrebbero essere molto lontane dallo stadio, quindi sconsigliamo questo mezzo di trasporto.

Getty Images

Stadio accessibile

🚗 Come arrivare e parcheggiare



Durante la richiesta dei biglietti per diversamente abili, i tifosi hanno avuto la possibilità di indicare la necessità di un permesso per il parcheggio. Questi permessi verranno assegnati in prossimità del torneo: l’ufficio biglietti ti invierà un’e-mail appena le procedure saranno completate. Ricorda che è disponibile solo un numero limitato di permessi: anche se ne hai richiesto uno, non possiamo garantire che tutte le richieste vadano a buon fine.

Nelle giornate di incontri, inoltre, sono previsti servizi di accompagnamento per spettatori in sedia a rotelle e visitatori con problemi di mobilità. Tutti i normali servizi di autobus e navetta di Dublino hanno piani di basso livello. Ogni autobus di Dublino può ospitare due persone su sedia a rotelle. Irish Rail ha predisposto accordi per garantire l'accessibilità su DART e servizi pendolari. Il modo migliore per raggiungere la Dublin Arena con i mezzi pubblici è tramite la DART fino alla stazione di Lansdowne Road.



🏟️ Servizi & Strutture





In tutte le tribune sono presenti spazi per spettatori in sedia a rotelle, raggiungibili tramite ascensori dedicati. La visuale è buona, i posti sono coperti e non vi sono ostacoli.

Sono inoltre disponibili spazi per non vedenti e ipovedenti, compresi posti a sedere ad accesso facilitato in tutto lo stadio.

I punti di ristoro di tutti i settori hanno il bancone ribassato, in modo da poter servire gli spettatori in sedie a rotelle.

Nello stadio sono presenti 51 toilette accessibili ai diversamente abili. Si trovano a poca distanza dagli spalti.

Visita il sito CAFE per maggiori informazioni sull’accessibilità nello stadio.