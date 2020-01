Cose da fare a Dublino

Getty Images/iStockphoto

1. Un picnic a St. Stephen’s Green: St. Stephen’s Green è uno dei tanti parchi dell’area centrale di Dublino, ma forse è il più bello. In una giornata di sole, puoi fare un picnic e rilassarti mentre tutto intorno a te c’è una città che non sta mai ferma.

2. Una pinta della birra scura per eccellenza: nessun viaggio a Dublino può dirsi completo senza una pinta di Guinness: quale posto migliore per berla se non la Guinness Storehouse?

Getty Images/iStockphoto

3. La perla nascosta: gli Iveagh Gardens non figurano sempre tra i “must” di Dublino, ma il suo labirinto di siepi e la sua cascata sono sicuramente degni di nota.

4. Una lunga passeggiata: segui il percorso denominato Great South Wall Walk. Situato al centro della baia di Dublino, questo itinerario di 4 km fino al faro di Poolbeg ti regalerà splendide e suggestive viste sul mare.

5. Musei gratuiti: National Gallery of Ireland, Irish Museum of Modern Art, Hugh Lane Gallery e Natural History Museum

6. Un giro al mercato: il Liberty Market è uno dei più antichi di Dublino. Situato nello storico quartiere di The Liberties, ha un’atmosfera incredibile ed è un posto da non perdere.

7. Il posto più #Instagrammable: Sandymount Strand, sul lato sud della baia di Dublino, è perfetta per una foto a bordo mare circondati da una lunghissima spiaggia.

8. Il posto migliore per un panorama spettacolare: ubicata nella contea di Dublino, la Montpellier Hill (detta anche Hell Fire Club) regala paesaggi mozzafiato ed è a soli 40 minuti dal centro.

Getty Images

9. Per gli amanti della storia: il Trinity College è l’università più famosa di Dublino. Situata in pieno centro, non ha solo una grande importanza storica, ma vanta anche alcuni tra gli edifici più belli della città. La sua biblioteca, inoltre, accoglie il famoso Book of Kells. Se non è abbastanza, fai una passeggiata in Dame Street e visita il Castello di Dublino, il Municipio (City Hall) e Dublinia.

10. Temple Bar: il quartiere culturale di Dublino è famoso per la sua calda accoglienza, l’atmosfera vivace, la musica tradizionale e i divertimenti. Ti troverai nel cuore della città e potrai gustare tutto quello che ha da proporre.

Fuori dai sentieri battuti

Getty Images/iStockphoto

🍃 Gite di un giorno

Se hai voglia di allontanarti dal caos della città, visita l’Ireland’s Ancient East. Glendalough è una delle località più belle d’Irlanda grazie ai suoi paesaggi spettacolari, alle sue ricchezze storiche e a una natura rigogliosa. Situate in una valle glaciale in prossimità di due laghi, le rovine del monastero di Glendalough comprendono una splendida torre circolare, chiese in pietra e croci decorate. I siti sono visitabili gratuitamente, mentre i vari sentieri escursionistici dal lago alle colline rendono Glendalough il posto perfetto per staccare tra una partita e l’altra.

