Budget

Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte. Dublino ha una vasta offerta di strutture in città e nei dintorni, come B&B e guest house accoglienti, ostelli, appartamenti e hotel di fascia media fino agli alberghi di lusso. Poiché la città è relativamente piccola e i collegamenti con i mezzi pubblici sono ottimi, valutare le zone periferiche della città potrebbe essere una soluzione per risparmiare.

🛏️ Prezi / notte*:

Ostelli: da 20 €/notte

da 20 €/notte Hotel: da 120 €/notte

da 120 €/notte Appartamenti: da 125 €/notte

da 125 €/notte Hotel di lusso: da 250 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Dublino è una meta molto gettonata da chi viaggia con lo zaino in spalla, dunque ha numerosi ostelli che variano molto per tipologia. Queste strutture sono ideali per chi vuole conoscere altri tifosi provenienti da tutto il mondo. Booking.com offre oltre 27 ostelli versatili ed economici a Dublino.

💰💰 Hotel

La città offre hotel per tutti i gusti e le tasche, da quelli più intimi e indipendenti ad alberghi di rinomate catene. Per risparmiare qualcosa, puoi anche valutare un B&B. Dublino è specializzata in questo tipo di sistemazione: ne puoi trovare di bellissime in città o lungo la costa. Booking.com offre un’ampia scelta di strutture dal buon rapporto qualità/prezzo. Per esempio, propone oltre 45 hotel tre stelle che non prosciugheranno il tuo conto in banca.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi in comitiva o preferisci assaporare lo stile di vita locale, un appartamento potrebbe essere la scelta migliore. In città ce ne sono molti, ma la domanda è alta, quindi affrettati! Soggiornare in uno degli oltre 46 appartamenti disponibili su Booking.com a Dublino è l'ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.

💰💰💰 Hotel 5 stelle

Se vuoi trasformare la tua trasferta in un viaggio di lusso, Booking.com propone nove hotel cinque stelle a Dublino.

Consigli utili per prenotare

Un consiglio prezioso: Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Dublino ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.

🏟️ Vicino allo stadio Ballsbridge è famoso per essere una delle aree più esclusive di Dublino. Il lussuoso quartiere, caratterizzato da splendide case in stile vittoriano, è a un tiro di schioppo dallo stadio. I viaggiatori di Booking.com consigliano Ballsbridge anche per i suoi comodi collegamenti con i mezzi pubblici. Il tragitto da Ballsbridge alla Dublin Arena dura circa 5 minuti a piedi.

📸 Vicino alle principali attrazioni A chi vuole essere a un passo dalle principali attrazioni, consigliamo O’Connell Street e dintorni. Qui puoi passare il tuo tempo libero scoprendo lo Spire of Dublin, un monumento alto 150 metri e slanciato verso il cielo, e molte statue di importanti personaggi storici e politici come Charles Stewart Parnell, Jim Larkin e Daniel O’Connell. Per di più, Booking.com propone oltre 980 strutture in questa zona: prenotane subito una per scoprire tutte le attrazioni della città tra una partita e l'altra. Il tragitto da O’Connell Street alla Dublin Arena dura circa 40 minuti a piedi.

🎉 Vicino ai locali notturni Per chi vuole far festa durante UEFA EURO 2020, il quartiere ideale è Temple Bar, dove Booking.com propone oltre 100 strutture. L’area è famosa per essere una delle più vive di Dublino ed è consigliata ai turisti per uscire la sera. Offre molti divertimenti, come Irish pub tradizionali, bar contemporanei, mostre d’arte e ottimi ristoranti. Il tragitto da Temple Bar alla Dublin Arena dura circa 30 minuti a piedi

✈️ Vicino all’aeroporto Se pernotti nel centro di Dublino sarai comunque a soli 10 km dall’aeroporto. Potrai goderti l’atmosfera di UEFA EURO 2020 e, al tempo stesso, lasciare velocemente la città al termine del tuo soggiorno. Se vuoi rimanere il più vicino possibile all’aeroporto, visita Booking.com e prenota una stanza in uno dei tanti hotel nei dintorni.