Se vai a Dublino in auto, tieni presente che la Dublin Arena non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Potrebbero essere chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, in città ci sono pochi parcheggi. Per girare il centro di Dublino, consigliamo caldamente qualsiasi alternativa all’auto privata.