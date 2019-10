Cose da fare a Copenhagen

1. Assaggiare la pasticceria danese – Semplicemente, non puoi visitare Copenhagen senza assaggiare le sue tradizionali prelibatezze. Parliamo di capolavori golosi come le kanelsnegle (girelle alla cannella), la Drømmekage (pan di spagna ricoperto da glassa caramellata al cocco) e le innumerevoli varianti del Wienerbrød (brioche danesi). Soprattutto, trovarli non sarà difficile, perché Copenhagen è famosa per le sue fantastiche pasticcerie.

2. Una passeggiata a Strøget: prima o poi ti ritroverai sicuramente a passeggiare nell’isola pedonale più lunga d’Europa. La miriade di negozi, dai più economici a quelli di marche prestigiose, sono il posto giusto per spendere le tue ultime corone nel modo più divertente.

3. Il posto più #instagrammable: gli spazi urbani di Nørrebro offrono mille opportunità di fare foto. Il Black Market è uno dei posti preferiti dei fanatici di Instagram.

4. Il posto migliore per un panorama spettacolare – Lo zoo di Copenhagen: anche se non è il posto più classico da cui ammirare il panorama, allo zoo di Copenhagen c’è una torre di 50 metri da cui si gode una splendida vista della città e del suo skyline.

5. Giardini di Tivoli – Tivoli è solo un antico parco tematico in pieno centro, ma offre qualcosa per tutti. Le sue giostre emozionanti sono circondate da un curatissimo giardino e da palazzi incantevoli. Come non amarlo?

6. Nyhavn: il porticciolo di Nyhavn, nel centro della città, è perfetto per bere qualcosa e scambiare due chiacchiere con la gente del posto in una calda sera d’estate. Se arrivi prima del tramonto, passeggia lungo il canale e fatti incantare dalle sue case dai colori vivaci (al civico 20 c’è quella dove visse il famoso scrittore Hans Christian Andersen).

7. Noleggiare una bicicletta – Una curiosità: Copenhagen ha più bici che abitanti. Se hai tempo di esplorare la città, farlo in bici è il modo più consigliato. I noleggi sono numerosi: informati online per sapere qual è il più vicino.

8. Christiania, la città libera – Visita il quartiere “hippie” di Copenhagen, Christiania. È l’esperienza culturale definitiva, con molte cose in più da fare di una semplice passeggiata tra le sue case colorate (per lo più con graffiti). Visita uno dei bar e ristoranti o vai a un concerto per scoprire la vera essenza di questa città libera.

Fuori dai sentieri battuti

🍃 Gite di un giorno

Se hai un giorno in più e ti va una gita, il castello di Kronborg è incantevole ed è solo a un’ora di treno da Copenhagen. Se il nome Kronborg non ti dice niente, forse ti è più familiare Elsinore, il nome che gli dette Shakespeare nell’Amleto. Nei mesi estivi, puoi anche assistere a una rappresentazione della tragedia nel castello.

