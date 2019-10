Budget

Copenhagen è tendenzialmente cara, ma se prenoti al più presto puoi trovare strutture economiche. Poiché i collegamenti con i mezzi pubblici sono eccellenti, vale anche la pena considerare il pernottamento nelle aree più esterne della città: potrai arrivare dove vuoi in pochissimo tempo..

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 30 €/notte

Hotel: da 120 €/notte

Appartamenti: da 140 €/notte

Hotel di lusso: da 220 €/notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Se vuoi risparmiare, a Copenhagen ci sono numerosi ostelli versatili ed economici proposti da Booking.com. Il bello di questa soluzione? Oltre a risparmiare, scoprirai che gli ostelli di Copenhagen sono di grande stile, come le altre strutture della città. Inoltre, conoscerai molti tifosi con cui festeggiare UEFA EURO 2020.

💰💰 Appartamenti

Se viaggi con un gruppo di amici, con la famiglia o vuoi semplicemente sentirti a casa, un appartamento è l'ideale. I danesi sono famosi per il loro design d’interni pulito e moderno, con spazi caldi e invitanti. Questa opzione potrebbe essere perfetta se vuoi concludere la tua giornata di calcio in un salotto accogliente. Booking.com offre oltre 492 appartamenti, quindi hai solo l'imbarazzo della scelta.

💰💰 Hotel

Se vuoi farti servire e riverire ma non vuoi prosciugare il conto in banca, Booking.com propone oltre 30 hotel tre stelle a Copenhagen. Scegli quello perfetto per te, ma affrettati perché i prezzi aumentano velocemente.

💰💰💰 Hotel 5 stelle

Se il budget non è un problema, un hotel cinque stelle è un'ottima scelta. Basta sceglierne uno dei nove disponibili su Booking.com per avere il massimo del design danese.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Copenhagen ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché, in base ai consigli dei viaggiatori di Booking.com.

🏟️ Vicino allo stadio Chi vuole rimanere comodamente “a portata di calcio” può pernottare nel quartiere di Østerbro, a 15 minuti a piedi dal Parken Stadion. Quartiere tranquillo e benestante, offre molti spazi verdi che ti permetteranno di prendere il sole e rilassarti prima della partita. I viaggiatori di Booking.com lo ritengono adatto alle famiglie, ma lo consigliano anche per i suoi monumenti, l’architettura e la cultura. Booking.com propone oltre 64 strutture a Østerbro: prenota subito per stare il più vicino possibile a EURO 2020.

📸 Vicino alle principali attrazioni Copenhagen è una città magica, ricca di edifici colorati, suggestivi canali e caffetterie tipiche. Se vuoi assaporare tutto il suo fascino, ti consigliamo il quartiere di Vesterbro. Troverai originali negozi, gallerie d’arte moderna e il Det Ny Teater, un teatro aperto dal 1908. Booking.com offre più di 86 strutture a Vesterbro: prenota subito per scoprire tutte le attrazioni della città tra una partita e l’altra. Per andare al Parken Stadion da Vesterbro occorrono circa 25 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni Se vuoi fare festa prima o dopo la partita, pernotta a Nørrebro, quartiere giovane e creativo. I viaggiatori di Booking.com lo considerano il migliore per uscire la sera a Copenhagen. Puoi passare la serata in uno dei tanti ristoranti etnici e proseguirla in un bar nascosto in una graziosa via laterale. La notizia più bella è che Nørrebro è anche molto vicino allo stadio, quindi la tua trasferta calcistica sarà agevole e piacevole. A seconda della posizione esatta a Nørrebro, il tragitto fino allo stadio potrebbe richiedere pochi minuti a piedi.

✈️ Vicino all’aeroporto Se preferisci rimanere vicino all’aeroporto, pernotta ad Amager Vest, nella zona nord-ovest di Copenhagen. È a soli 5 km dall’aeroporto. L’area offre anche numerosi collegamenti con i mezzi pubblici, consentendo di girare la capitale con facilità. Se cerchi una veloce via di fuga dopo la partita, dai un’occhiata alle 64 strutture ad Amager Vest disponibili su Booking.com. Per andare da Amager Vest al Parken Stadion occorrono circa 40 minuti con i mezzi pubblici.