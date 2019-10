Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporti: Aeroporto di Copenhagen (CPH)

Distanza dal centro città: 8 km L’aeroporto di Copenhagen ha il maggior numero di collegamenti intercontinentali, europei, nazionali e con i paesi baltici di tutta la Scandinavia. Forse, è anche il più facilmente raggiungibile in Europa, grazie agli ottimi collegamenti stradali, ferroviari e marittimi e a un treno diretto per le stazioni di Østerport e Nordhavn, a poca distanza dallo stadio.

🚆 In treno

Viaggiare in treno in Danimarca è uno spettacolo: le infrastrutture sono di altissimo livello e i treni sono veloci, economici e affidabili. La maggior parte dei treni internazionali arriva alla stazione centrale di København H. Sono disponibili numerosi treni giornalieri per i paesi confinanti come Germania, Svezia, Norvegia, Polonia, Olanda e Belgio.

🚌 In autobus

Gli autobus a lunga percorrenza collegano Copenhagen con le principali città dell'Europa centrale. Arrivare con questo mezzo di trasporto è economico, comodo (tutti i bus hanno Wi-Fi, aria condizionata e toilette) e sicuro, ma richiede più tempo che in treno. Prenota il biglietto appena vengono pubblicati gli orari estivi 2020.

🚗 In auto

Se vai a Copenhagen in auto, tieni presente che il Parken Stadion non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Ti consigliamo di parcheggiare l’auto presso il punto di interscambio più comodo e di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze

Dall’aeroporto al centro: 8 km

8 km Dal centro allo stadio: 3,4 km

Trasporti dall’aeroporto

Getty Images/iStockphoto

🚆 Mezzi pubblici

L'aeroporto di Copenhagen è ben collegato, soprattutto con i treni. Puoi prenderne uno diretto per il centro o per la stazione di Østerport impiegando appena 15 minuti. Un biglietto singolo costa 36 corone (circa 4,80 euro). Un'alternativa è la metropolitana. La linea M2 collega direttamente l'aeroporto di Copenhagen con il centro.

🚖 Taxi

Una corsa in taxi dall’aeroporto al centro di Copenhagen dura circa 20 minuti, in base alle condizioni del traffico. Le piazzole dei taxi si trovano all'uscita dei terminal. Una corsa in centro costa circa 250-300 corone (33-40 euro).

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano al Car Rental Centre dell'aeroporto di Copenhagen. Ricorda che durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. È meglio utilizzare i mezzi pubblici.

Trasporti in città

Getty Images

🚶 A piedi

Copenhagen è una città che può essere facilmente girata a piedi: in questo modo non perderai nessuna delle sue perle nascoste.

🚍 Mezzi pubblici

La rete dei trasporti pubblici di Copenhagen è formata da metropolitana, autobus e treni. I biglietti di tutti i mezzi di trasporto devono essere acquistati prima di salire a bordo. Puoi trovarli nelle biglietterie automatiche, che accettano contanti e carte, o nei chioschi presso le principali fermate e stazioni. I biglietti acquistati per una modalità di trasporto sono validi anche per le altre modalità, compreso l’autobus per il porto; quindi, se ha in programma un viaggio che prevede mezzi di trasporto diversi, non dovrai acquistare più di un biglietto.

Un consiglio prezioso Tutte le stazioni della metropolitana di Copenhagen sono dotate di ascensori. La maggior parte degli autobus e dei treni è attrezzata per i diversamente abili. Tuttavia, se hai in programma di viaggiare in treno, contatta il servizio dedicato della DSB per maggiori informazioni.

🚗 Auto

Se possibile, evita di usare l’auto in città. Durante il torneo saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi in centro sono scarsi e possono essere costosi. Inoltre, non saranno disponibili parcheggi allo stadio.

🚖 Taxi

A Copenhagen è possibile prendere un taxi nelle piazzole presenti in tutta la città o fermandolo per strada. Il servizio è gestito da tre società principali, la maggior parte delle quali applica un supplemento dalle 18 alle 6. Puoi anche utilizzare operatori privati che mettono a disposizione app per richiedere una corsa, in modo da sapere la tariffa esatta in anticipo.