Budget

Budapest è una città economica e offre molte strutture a buon prezzo, ma ti consigliamo di prenotare al più presto per assicurarti le migliori offerte.

🛏️ Prezzi / notte*:

Ostelli: da 6€ / notte

da 6€ / notte Hotel: da 45€ / notte

da 45€ / notte Appartmenti: da 40€ / notte

da 40€ / notte Hotel di lusso: da 230 € / notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Si dice che l’offerta alberghiera di Budapest sia una delle migliori d’Europa: per questo è una delle destinazioni più apprezzate da chi viaggia con lo zaino in spalla. La città è disseminata di ostelli originali e cool: quindi, se vuoi spendere poco e socializzare con altri tifosi, questa potrebbe essere la soluzione giusta. Booking.com offre oltre 150 ostelli versatili ed economici a Budapest.

💰💰 Hotel

Se alle camerate preferisci la privacy di una stanza tutta per te, prenota in un hotel 3 stelle. Nel centro di Budapest, a est del Danubio, ne troverai molti che offrono anche un ottimo rapporto qualità/prezzo.

💰💰 Appartamenti

Budapest ha un’incredibile disponibilità di appartamenti per turisti (Booking.com ne elenca oltre 600), molti dei quali offrono anche il massimo dello stile. Se viaggi con una comitiva numerosa, l’appartamento è una soluzione comoda ed economica. Le famiglie possono prenotare nel 1° distretto della città.

💰💰💰 Hotel 5 stelle

Molti hotel internazionali di fascia alta occupano sontuosi palazzi storici, con splendide terrazze bar e un panorama incredibile della città. Questi alberghi valgono la spesa se vuoi concedersi qualche lusso.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni: Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.





Budapest, Hungary Booking.com

Guida ai quartieri

Ogni zona di Budapest ha le sue attrattive per i tifosi. Dunque, abbiamo suddiviso la città in sei aree e spieghiamo dove soggiornare e perché, come suggerito dai viaggiatori di Booking.com.

🏟️ Vicino allo stadio

A chi non vuole allontanarsi dallo stadio, consigliamo di pernottare a Zugló (il 14° distretto di Budapest): con una salutare passeggiata (circa 45 minuti), arriverai alla Puskás Aréna e potrai assistere a UEFA EURO 2020. I viaggiatori di Booking.com consigliano Zugló per le attrazioni, l’architettura e i monumenti. Tra i luoghi da visitare ci sono anche lo zoo con i giardini botanici di Budapest e la galleria d’arte Mucsarnok. Dopo la partita, puoi anche rilassarti nelle acque benefiche e ricche di minerali delle terme di Széchenyi.



📸 Vicino alle principali attrazioni e allo UEFA Festival

Budapest è ricca di monumenti che ne incarnano la storia, la bellezza e la magnificenza. Per essere al centro di tutto questo, scegli l’area di Belváros - Lipótváros. Troverai opere architettoniche sbalorditive come il Palazzo del Parlamento Ungherese in stile neogotico e il Ponte delle Catene di Széchenyi, che collega le due metà della capitale, Buda e Pest. A Belváros - Lipótváros, Booking.com propone oltre 899 strutture che ti permetteranno di ammirare le bellezze della città prima e dopo le partite.



🎉 Vicino ai locali notturni

Budapest è famosa per la sua vita notturna. Per dare inizio ai festeggiamenti di UEFA EURO 2020, pernotta a Erzsébetváros, il 7° distretto della città. Per i viaggiatori, questa eclettica area è la migliore per uscire la sera a Budapest e vedere soprattutto gli originali “ruin bar”: si tratta di locali costruiti in edifici dismessi, rinnovati nei primi anni 2000 per favorire la vita sociale. Booking.com offre oltre 1200 strutture a Erzsébetváros, quindi hai solo l’imbarazzo della scelta.



✈️ Vicino all’aeroporto

Se vai a Budapest solo per una partita e il tuo volo di ritorno è al mattino presto, puoi pernottare nel 18º distretto di Budapest, Pestszentlőrinc - Pestszentimre. È a pochi chilometri dall’aeroporto e offre buoni collegamenti con la città.



👪 Vicino ad attività per famiglie

Alle famiglie appassionate di calcio che visitano Budapest, consigliamo il 1° distretto della città, detto anche Quartiere del Castello. Anche se di giorno è affollato dai turisti che vogliono ammirare i panorami più belli della città e visitare il Castello di Buda, la sera è tranquillo perché ha pochi locali: i bambini potranno fare un buon sonno prima di un’importante partita.