Come arrivare

✈️ In aereo Aeroporto: Aeroporto Internazionale di Budapest - Ferenc Liszt (BUD)

Distanza dal centro città: 15 km

15 km Aeroporti alternativi: Vienna o Bratislava. Entrambi si trovano a sole 2-3 ore di treno da Budapest. L’aeroporto di Budapest è stato spesso votato miglior aeroporto dell’Europa orientale ed è ben attrezzato per gestire grandi folle di passeggeri. Si trova a sud-est della città.

🚆 In treno Se tutte le strade portano a Roma, tutti i binari portano a Budapest. La città è ben collegata: se arrivi dall’Austria, Slovacchia, Serbia, Croazia e Slovenia, il treno può essere il mezzo ideale per arrivare a Budapest e assistere a EURO 2020. Tieni presente che ci sono ben tre (!) grandi stazioni: Nyugati (nord), Keleti (est) e Déli (ovest). I treni internazionali e a lunga percorrenza (IC) sono veloci e comodi, mentre i treni locali sono più lenti ma altrettanto confortevoli. Acquista i biglietti online sul sito delle ferrovie nazionali ungheresi (MÁV).

🚌 In autobus

Se vuoi spendere meno e hai più tempo a disposizione, andare a Budapest in autobus può essere un’ottima scelta. I collegamenti con i paesi confinanti sono frequenti: anche se i tempi di percorrenza possono essere lunghi, si tratta comunque di un mezzo comodo per muoversi (tutti gli autobus hanno Wi-Fi, aria condizionata e toilette). Budapest ha due stazioni principali degli autobus (Kelenföld e Népliget), quindi ti consigliamo di sapere dove arriverai per pianificare le tappe successive del viaggio.

🚗 In auto

In Ungheria ci sono strade a pedaggio che richiedono l’acquisto anticipato di una e-vignette. Se noleggi un’auto fuori dall’Ungheria e vai a Budapest, ti consigliamo di chiedere all’agenzia se il tuo contratto ti permette di guidare oltreconfine. Tieni presente che allo stadio non ci saranno parcheggi, quindi l’auto potrebbe non essere il mezzo più comodo o economico.

Un consiglio prezioso: Se sei un passeggero con mobilità ridotta o hai altre esigenze, informa la compagnia aerea o l’agenzia di viaggio e indica il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze





Dalla stazione ferroviaria di Keleti allo stadio: 24 minuti a piedi

24 minuti a piedi Dall’aeroporto al centro: 40 minuti in autobus

Trasporti dall’aeroporto

Getty Images

🚍 Autobus

Due autobus collegano il centro della città con l’aeroporto:

Autobus 100E: linea diretta Express per Deák Ferenc tér

linea diretta Express per Deák Ferenc tér Autobus 200E: servizio 24 ore su 24 per la stazione della metropolitana più vicina (Köbánya-Kispest, linea M3)

I biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie automatiche all’uscita del terminal, vicino alla pensilina degli autobus. Ricorda di convalidarli quando sali a bordo.

🚖 Taxi

La società ufficiale che serve l’aeroporto è Fötaxi. Evita i taxi non regolamentati intorno ai terminal. Puoi acquistare un biglietto per il taxi presso la biglietteria accanto alla colonna dei taxi, fuori dal terminal. Una corsa per il centro di Budapest costa circa 7200 fiorini (26 euro) e dura circa 30 minuti.

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano al terminal 2B. Ricorda che saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, i parcheggi sono limitati, quindi è meglio scegliere i mezzi pubblici o il taxi.

Un consiglio prezioso: Ti serve assistenza all’aeroporto di Budapest? Scopri come richiedere i servizi di assistenza qui.

Trasporti in città

Getty Images/iStockphoto

🚶 A piedi

Con 1,7 milioni di abitanti, Budapest è una delle città più piccole tra quelle che ospiteranno EURO 2020 e può essere girata facilmente a piedi. Ritira una mappa pedonale al centro informazioni turistiche o scaricane una sul telefono per utilizzarla offline.



🚍 Mezzi pubblici

Curiosità: la linea 1 della metropolitana è la più antica dell’Europa continentale. In totale ci sono quattro linee, integrate da un’efficiente rete di tram e autobus. Il modo più affascinante di scoprire la città è in tram (leggi la guida alla città). I mezzi pubblici sono molto economici e i biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie automatiche (in contanti o con carta di credito) o le edicole. Buone notizie per i nottambuli: la linea 6 del tram circola tutta la notte, ma sono anche disponibili molti autobus notturni che ti riporteranno a casa sano e salvo dopo una serata di bagordi.

Un consiglio prezioso: Anche se non ci sono barriere o tornelli, i biglietti della metropolitana devono essere convalidati all’ingresso della stazione. I biglietti dell’autobus e del tram possono essere convalidati a bordo.

🚖 Taxi

Alcuni operatori privati mettono a disposizione app che consentono di prenotare un taxi e sapere la tariffa esatta in anticipo. Se preferisci un taxi tradizionale, puoi facilmente prenderne uno nelle aree centrali della città, ma evita quelli non muniti di licenza. Normalmente, i taxi ufficiali espongono il prezzo al chilometro sullo sportello e utilizzano sempre il tassametro. La tariffa base è di circa 700 fiorini, mentre quella al chilometro è di circa 300 fiorini.

🚗 Auto

Se possibile, evita di utilizzare l’auto in città. Saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. I parcheggi in centro sono scarsi e possono essere costosi, mentre allo stadio non saranno disponibili parcheggi.