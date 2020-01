Informazioni basilari

Nome: Arena Națională (Arena Nazionale)

Capienza: 54.000 posti a sedere

Riaperto nel 2001

Squadre di casa: Fotbal Club FCSB, Dinamo București, nazionale della Romania

Distanza dal centro: circa 5 km

Curiosità L’Arena Națională ha preso il posto del vecchio Stadionul Național, che ospitava le partite della nazionale rumena e le finali di coppa.

Lo stadio ha un tetto retrattile che si apre e si chiude in soli 15 minuti.

Il vecchio stadio ha ospitato due concerti di Michael Jackson e una famosa vittoria della Romania sull’Italia nel 1983, 1-0 nelle qualificazioni al Campionato Europeo UEFA.

📅 Partite all’Arena Națională di Bucarest



Domenica 14 giugno – Gruppo C: Austria - vincente spareggi percorso D o A (ore 18:00 locali)

Giovedì 18 giugno – Gruppo C: Ucraina - vincente spareggi percorso D o A (ore 15:00 locali)

Lunedì 22 giugno – Gruppo C: Ucraina - Austria (ore 18:00 locali)

Lunedì 29 giugno – Ottavo di finale: 1F - 3A/B/C (ore 21:00 locali)





⚽ Storia dello stadio: ricordi questo gran gol all’Arena Națională di Bucarest?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Qualificazioni per UEFA EURO 2016, 14/11/2014: Romania – Irlanda del Nord 2-0

Il gol di Paul Papp nel secondo tempo porta la Romania in vetta al Gruppo F.