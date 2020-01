Cose da fare a Bucarest

Getty Images/iStockphoto

1. Imparare qualche parola di rumeno: se parli italiano, spagnolo o altre lingue romanze, probabilmente riuscirai a capire un po’ la lingua locale. Il nostro frasario ti permetterà di stupire la gente del posto sfoggiando una perfetta padronanza del rumeno.

2. Pasticceria dolce e salata: i rumeni hanno un debole per i prodotti di pasticceria morbidi e appena sfornati, e infatti i forni non mancano. Concediti un covrigi (pretzel) o una Dobrogeana (torta salata al formaggio) almeno una volta al giorno.

Getty Images

3. Noleggiare una bicicletta: Bucarest è abbastanza grande, quindi perché non saltare in sella ed esplorarla su due ruote? Evitando le strade più trafficate e attraversando i tanti parchi della città, sarà un modo divertente di muoversi.

Getty Images/iStockphoto

4. Arcul de Triumf: Bucarest era soprannominata “la piccola Parigi”: la prova definitiva è l’Arcul de Triumf, riproduzione del famoso arco parigino.

5. Palazzo del Parlamento: secondo il Guinness dei Primati, è l’edificio più pesante del mondo.

6. Ammirare l’arte di strada: girando per le strade di Bucarest vedrai tanti murales bellissimi. Un buon punto di partenza è la Strada Arthur Verona.

7. Assaggiare le sarmale: gustosi involtini di cavolo con carne di maiale, cotti a fuoco lento in pentole di terracotta e serviti con polenta.

8. Il posto più #Instagrammable: da sempre, la Carturesti Carusel è considerata più che una semplice libreria. Immortalando le sue pittoresche scale a chiocciola, le bianche colonne, gli scaffali colorati e le sue tante luci, riceverai sicuramente tantissimi like e cuoricini.

Fuori dai sentieri battuti:

Getty Images

🍃 Gite di un giorno

Fidati di noi: vale la pena aggiungere almeno un giorno al tuo viaggio a Bucarest per vedere il castello di Dracula, che si trova nella stupenda Transilvania. Molti operatori organizzano tour in giornata per il famoso Castello di Bran: hanno prezzi convenienti e sono molto più comodi di una gita fai da te, se hai poco tempo. Ti consigliamo di prenotare con largo anticipo.

Frasario