Budget

Bucarest è una città economica e offre molte sistemazioni a buon prezzo. Ospita le più importanti catene alberghiere internazionali, ma anche alternative indipendenti e più convenienti come ostelli e pensioni.

🛏️ Prezzi / notte:*:

Ostelli: da 7€ / notte

da 7€ / notte Hotel: da 40€ / notte

da 40€ / notte Appartmenti: da 30€ / notte

da 30€ / notte Hotel di lusso: da 190€ / notte

*Nota: i prezzi potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del torneo. Prenota al più presto per assicurarti le migliori offerte.

Opened door of hotel room with key in the lock Getty Images/iStockphoto

Abbiamo stretto una partnership con Booking.com per aiutarti a trovare la sistemazione ideale in base al tuo budget e alle tue esigenze di viaggio.

💰 Ostelli

Bucarest non mancano le strutture per chi viaggia con lo zaino in spalla. Gli ostelli sono perfetti per chi vuole spendere meno e, perché no, festeggiare con altri tifosi. Booking.com offre 42 ostelli versatili ed economici a Bucarest.

💰💰 Hotel

Nel centro di Bucarest, i tradizionali hotel di fascia media sono in numero limitato, quindi ti consigliamo di affrettarti e scegliere il tuo preferito su Booking.com.

💰💰 Appartamenti

A Bucarest, gli appartamenti sono più utilizzati degli hotel. Pernottare in uno degli oltre 1540 appartamenti disponibili su Booking.com è l’ideale per sentirsi a casa prima e dopo la partita.



💰💰💰 Hotel 5 stelle

Questa è la città giusta per vivere un’esperienza di lusso a un prezzo accessibile. Se vuoi trasformare il tuo viaggio a UEFA EURO 2020 in una vacanza da sogno, Booking.com propone oltre 10 hotel a cinque stelle a Bucarest.

Consigli utili per prenotare

Cancellazioni Se prenoti con largo anticipo, ricorda le regole di cancellazione della struttura: vale la pena leggere attentamente tutte le clausole.

1. Regole

Prima della prenotazione, leggi le regole della struttura: basta andare alla sezione “Leggi prima di prenotare” in fondo alla descrizione di ogni struttura su Booking.com.

2. Controlla il numero di ospiti

Aggiungere ospiti può comportare costi supplementari. Accertati di sapere il numero definitivo di persone che pernotteranno nella struttura prima di confermare la prenotazione.

3. Check-in e check-out

Per viaggiare in tranquillità, informati sulle regole della struttura per il check-in e il check-out. Se aderisci a Genius, il programma fedeltà di Booking.com, potresti anche avere diritto al check-out tardivo.

4. Costi supplementari

I prezzi delle stanze possono variare in base alle tasse di soggiorno e all’IVA. Anche la biancheria da letto, gli asciugamani, le attività e i servizi organizzati dalla struttura possono prevedere costi supplementari.

5. Carte di credito / depositi cauzionali

Verifica se la struttura che hai scelto accetta le carte di credito e richiede un deposito cauzionale o un pagamento anticipato.

Booking.com

Guida ai quartieri

Bucarest è un melting pot di culture: mentre in passato era soprannominata “la piccola Parigi” per i suoi edifici in stile francese, mostra anche un’evidente influenza dei paesi slavi. Abbiamo suddiviso la città in cinque aree e spieghiamo dove soggiornare e perché.



🏟️ Vicino allo stadio Per chi vuole rimanere vicino allo stadio, l’area intorno alla stazione di Piata Muncii potrebbe essere una buona scelta. Booking.com offre molti appartamenti in questa zona, ma la domanda è alta, dunque ti consigliamo di affrettarti.

📸 Vicino alle principali attrazioni Bucarest è una città dai mille contrasti, tra sontuosi palazzi del XIX secolo e opere architettoniche a dir poco brutali. Per apprezzare facilmente tutte le attrazioni più importanti della città, pernotta nella parte settentrionale del Settore 4, vicino alla Città Vecchia. Dopo la partita, puoi visitare le rovine medievali della Vecchia Corte Principesca (Curtea Veche) e perderti tra sontuosi palazzi ed eleganti negozi. Booking.com offre più di 170 strutture nel Settore 4 di Bucarest. Dalla parte settentrionale del Settore 4 all’Arena Națională occorrono circa 60 minuti con i mezzi pubblici.

🎉 Vicino ai locali notturni La Città Vecchia è l’epicentro della vita notturna di Bucarest, con un’ampia scelta di ristoranti, birrerie, bar e club per continuare i festeggiamenti. In questa zona troverai di tutto, dagli hotel di lusso ai più economici ostelli. Raggiungere lo stadio dalla Città Vecchia richiede circa 30 minuti con i mezzi pubblici.

✈️ Vicino all’aeroporto Al contrario che in altre città europee, trovare una sistemazione economica vicino all’aeroporto di Bucarest è relativamente facile. Se arrivi in città solo per una partita e non hai tempo di visitarla, puoi pernottare in uno degli hotel all’uscita dei terminal oppure nel quartiere di Baneasa, a 10 minuti in taxi. Visita Booking.com per vedere tutte le opzioni disponibili. Tieni presente che l’aeroporto Henri Coanda si trova a nord di Bucarest ed è a circa 30 minuti dal centro. Il viaggio da Baneasa allo stadio dura circa un’ora.