Come arrivare

✈️ In aereo

Distanza dal centro città: 20km È un trafficato aeroporto regionale in cui volano molte compagnie europee. È anche un hub della compagnia di bandiera TAROM. L’aeroporto Henri Coanda è collegato con il centro di Bucarest e con la stazione ferroviaria Gara de Nord tramite gli autobus 780/783.

🚆 In treno

La Gara de Nord, la principale stazione ferroviaria di Bucarest, è collegata con tutta la Romania e con molte destinazioni internazionali, tra cui Ungheria, Bulgaria, Ucraina, Turchia, Austria, Russia, Bielorussia e altre.

🚌 In autobus

L’autobus rimane uno dei mezzi più utilizzati per raggiungere Bucarest. Le compagnie locali propongono un buon numero di itinerari in tutta Europa.

🚗 In auto

Bucarest è raggiungibile attraverso le strade europee E60, E70, E81 ed E85. Se hai in programma di andare a Bucarest in auto, tieni presente che l’Arena Națională di Bucarest non metterà a disposizione parcheggi per veicoli privati durante il torneo. Ti suggeriamo di parcheggiare l’auto in un punto di interscambio e di arrivare allo stadio con i mezzi pubblici.

Un consiglio prezioso: I passeggeri con mobilità ridotta o altre esigenze devono indicare alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggio il tipo di assistenza necessaria. Puoi farlo durante la prenotazione o in prossimità del viaggio, ma almeno 48 ore prima di partire.

Come muoversi

📍 Distanze

Dal centro allo stadio: 35 minuti in metropolitana

35 minuti in metropolitana Dall’aeroporto al centro: 40 minuti in autobus

Trasporti dall’aeroporto

🚍 Autobus

Diversi autobus Express collegano l’aeroporto con il centro di Bucarest. Pur essendo più lento del taxi, l’autobus è sicuramente la soluzione migliore per risparmiare. La linea Express 780 porta alla Gara de Nord, la stazione ferroviaria principale. La linea 783 raggiunge la centrale piazza Unirii in circa 40-60 minuti.

I biglietti non possono essere acquistati sull’autobus: puoi acquistarli presso le biglietterie all’uscita dai terminal.

🚖 Taxi

I taxi sono piuttosto economici a Bucarest e sono molto comodi soprattutto se viaggi in comitiva. Puoi richiedere una corsa tramite le app dedicate o utilizzando i touch screen nell’area Arrivi dell’aeroporto. In base al traffico e all’ora di arrivo, una corsa per il centro può costare da 10 a 20 euro e dura circa 20 minuti.

🚗 Auto a noleggio

Le principali agenzie di noleggio si trovano nel corridoio che unisce i terminal Partenze e Arrivi. Ricorda che saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Inoltre, i parcheggi sono limitati, quindi è meglio scegliere i mezzi pubblici.

Un consiglio prezioso: Hai bisogno di assistenza speciale all’aeroporto di Bucarest? L’aeroporto ha pubblicato una guida ai servizi di viaggio e di cortesia per i passeggeri che dovessero necessitarne.

Trasporti in città

🚇 Mezzi pubblici

La metropolitana, contrassegnata da quattro colori, è il mezzo pubblico più efficiente per spostarsi, anche se non copre l’intera città. Per una mappa completa della rete, visita il sito ufficiale. La rete di autobus, filobus e tram è molto vasta e copre la maggior parte dell’area urbana.

Un consiglio prezioso: Tutti gli autobus gestiti dall'azienda dei trasporti pubblici STB sono accessibili ai diversamente abili. La maggior parte delle stazioni della metropolitana è accessibile in sedia a rotelle, ma potrebbe servire aiuto per attraversare lo spazio tra la banchina e il treno. Questa mappa della rete indica le stazioni accessibili.

🚶 A piedi

Perché non scegliere un tour a piedi quando arrivi a Bucarest? È un ottimo modo di conoscere la città e ti aiuterà a orientarti con disinvoltura.

🚴 Bici

Anche se a Bucarest la bicicletta non è così utilizzata come in altre città che ospiteranno UEFA EURO 2020, esplorare i suoi tanti parchi su due ruote è perfetto per rilassarsi dopo una frenetica giornata di calcio. Il casco non è obbligatorio ma è consigliato.

🚗 Auto

Se possibile, evita di guidare in città, perché saranno chiuse alcune strade intorno ai luoghi che ospitano lo UEFA Festival, allo stadio e alle principali attrazioni. Allo stadio non saranno disponibili parcheggi.

🚖 Taxi

A Bucarest, le app per i taxi funzionano perfettamente e ti permettono di conoscere la tariffa esatta in anticipo. Se preferisci un taxi tradizionale, puoi facilmente prenderne uno nelle zone centrali della città, ma evita quelli non muniti di licenza. Normalmente, i taxi ufficiali hanno la tariffa al chilometro esposta sullo sportello e utilizzano sempre il tassametro. Tariffa al km a partire da 0,30-0,36 €.