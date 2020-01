Informazioni utili

1. Controlla che il passaporto sia valido per almeno sei mesi dalla data del viaggio. I titolari di passaporti dell’Unione europea possono soggiornare in Romania per un massimo di 90 giorni senza visto. Se non hai un passaporto dell’Unione europea, controlla se ti serve un visto qui.

2. In Romania, i residenti nell’Unione europea possono usufruire del roaming gratuito. I tifosi provenienti da altri paesi sono invitati a contattare il proprio operatore telefonico per sapere se la Romania è inclusa nell’offerta dati mobili. Il Wi-Fi a Bucarest è veloce e spesso è offerto gratuitamente in molti parchi della città.

3. Fuso orario locale: UTC +2, ovvero:

Regno Unito, Irlanda e Portogallo: -2 ore

Monaco, Roma, Amsterdam: -1 ora

San Pietroburgo: +1 ora

Baku: +2 ore

4. La valuta locale è il leu (RON), mentre le monete si chiamano bani. Un euro equivale a circa 4,72 RON (luglio 2019). I bancomat sono disponibili nelle banche, negli aeroporti e nei centri commerciali. Gli hotel e i negozi più grandi accettano le carte di credito, ma quelli più piccoli no, dunque è sempre meglio avere un po’ di contanti per l’uso quotidiano.

5. La maggior parte dei negozi è aperta dal lunedì al venerdì e mezza giornata al sabato. I principali centri commerciali sono aperti sette giorni su sette. Nota: spesso i musei sono chiusi il lunedì.